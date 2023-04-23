На ММКФ покажут драму о начинающих актерах и фильм о монахах Шаолиня

Сразу три дебютные картины - российская "Тайное влечение", японская "Хрупкие цветы в потоке дней" и китайская "В храме Шаолинь" - покажут зрителям Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в воскресенье. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

© Кадр из фильма "Тайное влечение"

"Тайное влечение" - дебютная работа выпускницы ВГИКа Стаси Венковой, созданная в продюсерском центре "ВГИК-дебют".

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Мировая премьера драмы о начинающей актрисе Вете, мечтающей заявить о себе и переживающей уход отца из семьи, состоится в рамках конкурсной программы "Русские премьеры".

Венкова, которая является также автором сценария, посвятила ленту кинорежиссеру Сергею Соловьеву.

"Эта картина точно связана со мной во взаимоотношениях с мастером курса. Я училась у Сергея Александровича Соловьева, бесспорно, он очень повлиял на меня. Тема мечты, заложенная в этом фильме, - это и моя мечта, мечта успеть оставить что-то за собой. На самом деле я училась на актрису, но мне очень хотелось снять кино. И мой мастер, когда я принесла ему первый сценарий на первом курсе, прочитал его, собрал весь курс и сказал: "Стась, давай", - рассказала Венкова на пресс-конференции.

Роли в фильме исполнили Мария Янычева, Дарья Балабанова, Антон Рогачев. Роль мастера актерского курса исполнила заслуженная артистка России Роза Хайруллина, отца главной героини сыграл рок-музыкант Найк Борзов.

Еще один режиссерский дебют - драма "Хрупкие цветы в потоке дней" 25-летнего японца Ютаки Цунэмати. Картина представлена в основном конкурсе ММКФ и поборется за главный приз кинофестиваля вместе с 10 другими.

Герои картины - трое молодых людей. Хирото, Футаба и Дайго живут в Токио и каждый день размышляют о собственном будущем и счастье.

"Мне кажется, те вопросы и проблемы, которые стоят перед молодыми людьми - главными героями моего фильма, будут с таким же интересом и вниманием восприняты молодежью России", - считает режиссер картины.

В конкурсе документального кино состоится мировая премьера фильма "В храме Шаолинь" китайского режиссера Сунь Хунюнь. Фильм рассказывает о жизни нескольких монахов Шаолиня и сербской девушки-антрополога, приехавшей в монастырь для проведения раскопок. Снять свой первый полнометражный документальный фильм киноведа и педагога Китайского института кино при Пекинской киноакадемии подтолкнула борьба с депрессией. Как рассказала автор картины, за достижением спокойствия и бесстрастия она сперва отправилась в пекинские монастыри, а затем - в Шаолинь.

Также в этот день на площадках ММКФ состоится показ документального фильма "Кресты" Ангелины Ашман по сценарию Сергея Мирошниченко. Фильм, представленный в документальной внеконкурсной программе "Свободная мысль", основан на реальных исторических фактах и рассказывает о тайнах петербургской тюрьмы. Еще одной картиной из этой секции в воскресной программе ММКФ стала лента "Али против Али. Парасоциальная связь" иранского режиссера Алирезы Рофугарана.

ММКФ проходит в Москве с 20 по 27 апреля. В этом году на фестивале представят 202 картины из 64 стран. В основной конкурс вошли 11 фильмов, включая 2 ленты из России.