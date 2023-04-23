Фильм Сокурова "Сказка" покажут более чем в 10 кинотеатрах Японии

По меньшей мере 13 кинотеатров, расположенных в регионах Японии, организуют для своих зрителей показ фильма Александра Сокурова "Сказка". Об этом свидетельствует информация, размещенная в воскресенье на сайте японской компании Pandora, выступившей прокатчиком кинокартины в стране.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В частности, фильм Сокурова покажут в Токио, Киото, Осаке, а также в центральной префектуре Нагано, западной Хёго и юго-западной Миядзаки.

Премьерный показ "Сказки" в Японии состоялся в октябре 2022 года в рамках Токийского международного кинофестиваля.