Топ-5 лучших фильмов в истории мирового кинематографа, которые должен посмотреть каждый
Мировой кинематограф богат на культовые фильмы. Однако есть такие картины, которые должен посмотреть каждый. "Чемпионат" представил топ-5 таких фильмов.
В пятерку лучших фильмов вошли "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля", "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво" и "Леон".
"Побег из Шоушенка" - американская драма, повествующая о тяжелой судьбе заключенного, получившего тюремный срок за убийство своей жены и ее любовника.
В фильме "Зеленая миля" действие также разворачивается в одной из американских тюрем. Картина повествует о заключенных, приговоренных к смертной казни.
"Форрест Гамп" - история о трагической судьбе американца, обладающего низким интеллектуальным уровнем.
"Криминальное чтиво" Квентина Тарантино поистине культовый фильм, повествующий о двух бандитах, которые любят вести философские беседы о жизни.
"Леон" - французская картина о профессиональном убийце, приютившем 12-летнюю соседку, родителей которой расстреляли полицейские.