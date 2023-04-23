Топ-5 лучших фильмов в истории мирового кинематографа

Мировой кинематограф богат на культовые фильмы. Однако есть такие картины, которые должен посмотреть каждый. "Чемпионат" представил топ-5 таких фильмов.

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"Побег из Шоушенка" - американская драма, повествующая о тяжелой судьбе заключенного, получившего тюремный срок за убийство своей жены и ее любовника.

В фильме "Зеленая миля" действие также разворачивается в одной из американских тюрем. Картина повествует о заключенных, приговоренных к смертной казни.

"Форрест Гамп" - история о трагической судьбе американца, обладающего низким интеллектуальным уровнем.

"Криминальное чтиво" Квентина Тарантино поистине культовый фильм, повествующий о двух бандитах, которые любят вести философские беседы о жизни.