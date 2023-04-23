Интрига с главной ролью в ремейке фильма «Гостья из будущего» разрешилась

Интрига с исполнительницей главной роли в ремейке культового советского фильма «Гостья из будущего» наконец-то разрешилась. В сети появился трейлер будущей фантастической нетленки, проливающий свет на сюжет и героев новой картины.

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Пока, судя по трейлеру, у новых и старых героев из общего – лишь имена.

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Сам фильм, как и повесть Кира Булычёва, по которой была снята «Гостья из будущего» (6+), называется «Сто лет тому вперёд». Герои картины живут в разных мирах. Коля Герасимов в современной Москве, а Алиса Селезнёва – на сто лет позже. Она ищет маму, которую потеряла в далёком детстве. Коля, разумеется, берётся ей помогать. Вместе они сражаются с космическими пиратами за Вселенную и пытаются восстановить нарушенный ход времени.

Идея снять продолжение легендарного фильма родилась в головах создателей лент «Притяжение» и «Вторжение».При этом продюсер проекта Михаил Врубель признавал, что ремейкам редко удаётся повторить успех оригинала.

«Мне кажется, на этот путь вообще нельзя ступать, потому что гениальное и сохранённое до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше, – делился продюсер. – Другое дело, когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне».

Новая картина, судя по трейлеру, будет насыщена спецэффектами. Однако многие зрители уже раскритиковали их качество.

«Это уровень «Вратаря Галактики» и прочего отечественного трешака», – пишут пользователи.

Многие сочли, что привязка к Булычёву в картине абсолютно формальная.

Некоторые же полагают, что картину сможет вытянуть актёрский состав, который по большей части состоит из знаменитостей.Колю Герасимова играет наш земляк, сын преподавателя сценической речи Нижегородского театрального училища Марк Эйдельштейн. Будущий выпускник школы-студии МХАТ уже успел засветиться в нескольких успешных проектах – «Краш», «Смычок», «Монастырь», «Страна Саша». Многие называют его российским Тимоти Шаламе.

Роль профессора Селезнёва досталась Константину Хабенскому. Его жену играет Виктория Исакова. В трейлере она напрямую противостоит космическому пирату Весельчаку У в исполнении Александра Петрова. Юра Борисов играет злодея Глота.

Имя исполнительницы роли Алисы долгое время держалось в тайне. Теперь же стало известно, что её сыграет 25-летняя актриса Даша Верещагина, снимавшаяся в сериалах «Анна.К» и «Секс. До и после». Многие зрители сочли её слишком взрослой для роли школьницы, пусть и из далёкого будущего.