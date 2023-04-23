"Твин Пикс", "Настоящий детектив": какие фильмы ненавидит Тарантино

Составлен перечень фильмов, которые по тем или иным причинам терпеть не может известный киноман Квентин Тарантино.

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В антирейтинг из 23 позиций вошли и классические хиты, и новые ленты.

Из сериалов "отличились" первые два сезона "Настоящего детектива" (о критике со стороны мэтра в адрес успешного сериала мы писали здесь).

Кроме того, Тарантино был настолько разочарован фильмом "Твин Пикс: Сквозь огонь", что это отбило у него всякую охоту смотреть фильмы Линча дальше. "А ведь я любил его. Я любил его!" - сокрушался Квентин.