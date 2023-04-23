"Твин Пикс", "Настоящий детектив": какие фильмы ненавидит Тарантино

"Твин Пикс", "Настоящий детектив", Хичкок и даже "День сурка": какие фильмы ненавидит Тарантино
Составлен перечень фильмов, которые по тем или иным причинам терпеть не может известный киноман Квентин Тарантино.
В антирейтинг из 23 позиций вошли и классические хиты, и новые ленты.
Это: "Смысл жизни по Монти Пайтону" (Квентин сказал, что он был ему неприятен как мало какой другой фильм", "Безумие" Альфреда Хичкока (его он назвал - дословно - "куском дерьма"), "Квинтет" и "Брюстер МакКлауд" Роберта Олтмена, "Четыреста ударов" и "Жюль и Джим" Франсуа Трюффо, "Прирождённые убийцы" Оливера Стоуна (к нему Тарантино написал сценарий, но считает, что Стоун не справился и с половиной работы), оригинальный "Крик" Уэса Крэйвена, "Добровольцы поневоле", "Новая рождественская сказка" и даже "День сурка" с Биллом Мюрреем, второй "Хэллоуин".
Из более новых фильмов - "Город воров" Бена Аффлека, "Довод" Кристофера Нолана, "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Звёздные войны: Пробуждение силы", франшиза "Голодные игры", "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон, "1917". А ещё вся современная линейка фильмов Marvel.
Из сериалов "отличились" первые два сезона "Настоящего детектива" (о критике со стороны мэтра в адрес успешного сериала мы писали здесь).
Кроме того, Тарантино был настолько разочарован фильмом "Твин Пикс: Сквозь огонь", что это отбило у него всякую охоту смотреть фильмы Линча дальше. "А ведь я любил его. Я любил его!" - сокрушался Квентин.
Список создан обозревателями IndieWire.