Sony показала четыре мира из «Человека-паука: Через вселенные 2»
Sony презентовала несколько новых кадров из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На изображениях — четыре разных Земли, которые по сюжету посетит главный герой и другие центральные персонажи.
Земля-928 — мир Мигеля О’Хары
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Земля-50101 — мир Павитрв Прабхакара
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Земля-65 — мир Гвен Стейси
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Земля-1610 — мир Майлза Моралеса
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В начале этого месяца Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». В ролике показали Майлза Моралеса, Гвен, Питера Паркера из основной вселенной и множество других вариаций Человека-паука.
Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.