Фильм "Вызов" за выходные возглавил прокат России и СНГ

Фильм «Вызов», снятый в космосе на борту Международной космической станции (МКС), в первые выходные возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 млн. рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

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Вторую строчку в рейтинге за прошедшие выходные занял «Джон Уик 4», который находится в российском прокате пятую неделю. Фильм собрал за прошедший уикенд 31,3 млн рублей, а за все время проката — 936,7 млн рублей.

На третьем месте оказался фильм «Мизантроп», собравший 15 млн рублей за первые выходные проката в России и странах СНГ.

Ранее режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко назвал своим ярким воспоминанием о полете в космос во время съемок киноленты ощущение невесомости.

Он добавил, что необычным опытом стал сам процесс съемок на МКС, отличающийся от того, как это происходит обычно.