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Съемки ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном стартуют в октябре — Hawaii News Now

По информации издания Hawaii News Now, съёмочный процесс фильма «Моана» стартует в октябре этого года. Это пока что предварительная дата, которая может измениться в зависимости от планов Disney.

Съемки ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном стартуют в октябре
© Чемпионат.com

Отмечается, что производство будет проходить на Гавайях и в Джорджии. Аулии Кравальо, озвучившая Моану, и Дуэйн Джонсон, озвучивший Мауи, вернутся к своим ролям. Джонсон также выступит продюсером картины, а Джаред Буш, написавший сценарий к мультфильму, поработает над картиной.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа. Также проект собрал очень тёплые отзывы от аудитории.

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