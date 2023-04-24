Съемки ремейка «Моаны» c Дуэйном Джонсоном стартуют в октябре

По информации издания Hawaii News Now, съёмочный процесс фильма «Моана» стартует в октябре этого года. Это пока что предварительная дата, которая может измениться в зависимости от планов Disney.

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Отмечается, что производство будет проходить на Гавайях и в Джорджии. Аулии Кравальо, озвучившая Моану, и Дуэйн Джонсон, озвучивший Мауи, вернутся к своим ролям. Джонсон также выступит продюсером картины, а Джаред Буш, написавший сценарий к мультфильму, поработает над картиной.