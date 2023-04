​Топ-5 фильмов, мотивирующих на успех

Сюжет: Стивен Джобс идет к мечте – заставить весь мир фанатеть от «яблочной» продукции. Фильм рассказывает о жизни этого американского предпринимателя, менеджера, дизайнера и инвестора c 1974 по 2001 год – о том, по сути, как хиппи превращается во всемирно известного человека. Самый лично для нас запомнившийся момент, когда ушедший из Apple через 11 лет возвращается в нее обратно – уже как консультант. В скором времени снова становится генеральным директором. И, так уж получилось, увольняет тех, с кем начинал и тех, кто его не поддерживал. Например, бывшего друга Марккулу, который не ушел с Джобсом из компании, хотя Стив его и звал. Фильм заканчивается сценой записи диалога для коммерческой рекламы Think Different 1997 года.