​Топ-5 фильмов, мотивирующих на успех

Самое главное – в наше непростое время, когда правила игры меняются чаще, чем времена года, хочется увидеть примеры, как люди не сдавались, даже тогда, когда, казалось бы, все было обречено. УралПолит.Ru собрал подборку фильмов, которые мотивируют на успех.

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Кино: «Основатель» (2016 год). В главной роли – Майкл Китон

Видео дня

О чем: О настоящем хозяине корпорации McDonald’s.

Как мы сформулируем девиз: Если лежишь в правильном направлении, то хорошая идея для бизнеса поможет тебе разбогатеть.

Сюжет: О том, как отличная идея братьев Макдоналдов про быстрое питание гамбургерами попала в руки коммивояжеру Рею Кроку и он в 60 лет отжал у шотландцев бизнес, увел жену партнера и стал кумиром Америки. Это реальная история. И до того, как он стал работать на братьев, окружение и жена считали Крока совершенно никчемным человеком. Но он взялся за отличную идею, и сумел сделать многомиллионную корпорацию, а умер чуть за 80 с личным состоянием в 500 млн долларов. А ведь он продавал миксеры до 52 лет, а потом приехал на деловую встречу и увидел закусочную на заправке. Там было необычно все: чистота, очередь, дешевая еда. Он оформил франшизу на один из, как бы сейчас сказали, ларьков с фаст-фудом. Дела у него начали так быстро налаживаться, что он уже через 5-6 лет стал акционером компании. Рей все время пытается масштабироваться и внедрять инновации, в то время как братья хотели сохранить ламповость их ресторанов и были не готовы к переменам. Их взгляды сильно расходились, и в какой-то момент Рей просто отодвигает братьев от бизнеса. В 1961 конфликт доходит до апогея и Крок просто вынуждает братьев продать их бренд ему. Макдональдсы озвучили сумму в 2,7 млн долларов, которые он находит, но с трудом, параллельно «намутив» еще пару схем по зарабатыванию денег (например, на субаренде). Крок сначала обходит братьев с помощью финансового аналитика, а через некоторое время избавляется и от самого аналитика. Одним словом, хочешь денег — забудь про эмоции.

О чем: как деньги разрушают личность. Если она есть

Как мы сформулируем девиз: Найди много жадных и глупых людей и убеди их, что они могут разбогатеть

Сюжет: Тоже в какой-то мере биография основателя. Но не только бизнеса, сколько теста при собеседовании – продайте кадровику ручку. И это самое безобидное, что есть в фильме. Сценарий фильма основан на одноименной книге некогда удачливого и недобросовестного брокера, плейбоя и наркомана, потом – осужденного преступника, а ныне – оратора-мотиватора Джордана Белфорта.

Развращенный развратник, беспринципный тип, который не бывает трезвым, зарабатывает миллионы баксов на незаконных операциях. Например, продает дешевые акции компаний, которые никогда не будут успешными. Его – комиссия в 50 %. Но чтобы продать – надо найти легковерного инвестора. Или не легковерного – ведь человека всегда можно «убедить в том, что он может разбогатеть». Сколько у покупателя денег – вообще не важно. Если мало, ну что ж, и у брокеров бывают неудачи. Ну и нужно еще деньги отмывать через Швейцарию Американцы в это же время придумали закон, поставили на его стражу ФБР и гоняются за отличным парнем по всему миру. В итоге его садят, жена уходит, человек выходит и устраивает мотивационные семинары, на которых учит людей продавать ему самому ручку, то есть учит обманывать обманщика. Поверьте, смотреть это невероятно весело. Если еще не видели – то завидуем, – вам будет очень интересно.

Кино: «Темные воды» (2019). В главной роли – Марк Руфалло

О чем: О вредности химического производства и его фантастической доходности

Как мы сформулируем девиз: Если ты взялся за дело, ты должен его закончить, даже если будешь судиться 20 лет.

Сюжет: Если «Волк с Уолл-стрит» про очень плохого парня, понявшего, как заработать на жадности и на глупости, то «Темные воды» – это кино нового типа, как говорится, «про людское». И опять перед нами реальная история. Адвокату звонит мама из его родного городка и говорит, что происходит странное. Адвокат приезжает и видит агрессивных коров, полностью убитую природу. Выясняется, что рядом стоит завод крупнейшей химической компанией DuPont, которая сорок лет загрязняла выбросами окружающую среду. Дальше – больше. Оказывается, корпорация производит материал нового типа – тефлоновое покрытие сковородок. Жаль, что оно так токсично. Но зато так прибыльно! Хватает на пиар-компании по прославлению тефлона, на прямые рекламы, выплаты пострадавшим… Адвокат не берет денег, начинает борьбу и в какой-то момент убеждает жителей своего родного городка сдать кровь на анализ. Материала в итоге оказывается столько, что лаборатория обрабатывает их чуть ли не пять лет. За это время адвоката уволили, жена чуть не ушла, жители городка его ненавидят. Но адвокат не сдается.

Фильм: «Джобс. Империя соблазна» (2013 год). В главной роли – Эштон Катчер.

О чем: О том самом парне, что ходил в джинсах, изобрел iPhone и умер от рака.

Как бы мы сформулировали девиз: Если долго сидеть на берегу, мимо проплывет труп твоего врага.

Сюжет: Стивен Джобс идет к мечте – заставить весь мир фанатеть от «яблочной» продукции. Фильм рассказывает о жизни этого американского предпринимателя, менеджера, дизайнера и инвестора c 1974 по 2001 год – о том, по сути, как хиппи превращается во всемирно известного человека. Самый лично для нас запомнившийся момент, когда ушедший из Apple через 11 лет возвращается в нее обратно – уже как консультант. В скором времени снова становится генеральным директором. И, так уж получилось, увольняет тех, с кем начинал и тех, кто его не поддерживал. Например, бывшего друга Марккулу, который не ушел с Джобсом из компании, хотя Стив его и звал. Фильм заканчивается сценой записи диалога для коммерческой рекламы Think Different 1997 года.

Фильм: Тетрис (2022). В главной роли – Тэрон Эджертон

О чем: Если ты беспринципен – езжай в самое мрачное место в мире и тебя ждет успех.

Как бы мы сформулировали девиз: настоящие состояния делаются в эпоху перемен