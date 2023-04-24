Документальный фильм "Табачный дым" о вреде курения вышел онлайн

"Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах", — рассказал продюсер и сценарист проекта Александр Белов.