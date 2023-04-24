$81.27-0.2189.46+0.11

Документальный фильм "Табачный дым" о вреде курения вышел онлайн

1

Премьера документального фильма о вреде курения "Табачный дым" Оксаны Матвеевой состоялась онлайн. Об этом сообщила пресс-служба стриминга. В производстве фильма о влиянии табачного дыма на человека и окружающих участвовали специализированные ученые, профильные врачи и сами курильщики.

Документальный фильм "Табачный дым" о вреде курения вышел онлайн
© Газета.Ru

Герои рассказали не только о силе привычки, но и о двух важных вопросах, на которые человек должен ответить перед тем, как бросить курить, а также вспомнят связанные с курением истории.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер третьего сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".

"Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах", — рассказал продюсер и сценарист проекта Александр Белов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий