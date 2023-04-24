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Балерина Елизавета Таранда заявила, что могла сыграть в фильме Тодоровского "Большой"

Балерина Елизавета Таранда призналась в беседе с passion.ru, что пробовалась на роль в фильме Валерия Тодоровского "Большой".

Балерина Таранда заявила, что могла сыграть в фильме "Большой"
© Газета.Ru

Таранда сообщила, что ее не утвердили. Она также отметила, что разговор с Тодоровским заставил ее по-другому смотреть на произведения о балете.

"Люди хотят смотреть о живых людях в непривычной обстановке, а не о правильном батман тандю или грамотном броске мяча в кольцо", - объяснила артистка.

Таранда добавила, что считает интервью с Тодоровским своей главной "журналисткой победой". Она брала у него комментарий во время работы над своим дипломом. Артистка призналась, что собрала ценные и эксклюзивные материалы до выхода фильма "Большой" на экраны.

По мнению балерины, у Тодоровского стояла задача сделать игровое кино, которое показывает "противоречивый мир, полный своих драм". Фильм "Большой" Валерия Тодоровского вышел в прокат 11 мая 2017 года. Он рассказывает история восхождения молодой провинциальной девушки на сцену Большого театра. В главных ролях - Алиса Бруновна Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Юрьевич Домогаров.

Ранее Тодоровский впервые вышел на связь после смерти жены Евгении Брик.

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