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50 минут назад

Джеймс Мангольд рассказал о сцене с «молодым» Фордом

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Режиссёр фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» Джеймс Мангольд («Форд против Феррари», «Логан») обсудил сцену, в которой появляется «молодой» Харрисон Форд.

Джеймс Мангольд рассказал о сцене с «молодым» Фордом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, зрителей ждёт около 25 минут экранного времени с Инди примерно в том возрасте, в каком он был «В поисках утраченного ковчега». А сам Форд оказался «невероятно талантливым и подвижным», что позволило ему легко вжиться в роль 35-летнего во время съёмок.

Напомним, что в создании молодой версии Индианы Джонса использовалась улучшенная технология «цифрового омоложения», сочетающая в себе сразу несколько техник. Искусственный интеллект изучил архивные кадры с Фордом, чтобы местный вариант соответствовал им.

Мировая премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» запланирована на 30 июня 2023 года. Ранее в этом месяце был опубликован эффектный трейлер ленты с множеством эпичных кадров.

Фильмы,Логан,Харрисон Форд,Ferrari,
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