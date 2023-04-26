Джеймс Мангольд рассказал о сцене с «молодым» Фордом

Режиссёр фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» Джеймс Мангольд («Форд против Феррари», «Логан») обсудил сцену, в которой появляется «молодой» Харрисон Форд.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, зрителей ждёт около 25 минут экранного времени с Инди примерно в том возрасте, в каком он был «В поисках утраченного ковчега». А сам Форд оказался «невероятно талантливым и подвижным», что позволило ему легко вжиться в роль 35-летнего во время съёмок.

Напомним, что в создании молодой версии Индианы Джонса использовалась улучшенная технология «цифрового омоложения», сочетающая в себе сразу несколько техник. Искусственный интеллект изучил архивные кадры с Фордом, чтобы местный вариант соответствовал им.