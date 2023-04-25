От советского антрополога до Чехова: 5 фильмов с Юрием Яковлевым

25 апреля исполнилось бы 95 лет человеку, без искромётной фразы которого "Какая гадость эта ваша заливная рыба", не получается новогодний оливье ни у одной российской хозяйки. Юрий Яковлев заставил не одно поколение зрителей смеяться и плакать, всем сердцем сопереживая его героям. Его послужной список насчитывает более 100 ролей в театре и кино. "РГ" предлагает вспомнить самые известные.

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Фантастическая комедия "Человек ниоткуда" подарила большую главную роль Юрию Яковлеву в кино. Он смог точно передать образ юного мечтательного антрополога, который искренне верит в существование затерянного племени тапи. Ему удалось отыскать аборигена по имени Чудак и привезти его в Москву. По задумке авторов туземец должен был взглянуть со стороны на советскую действительность, чтоб обличить её несовершенства. Фильм дает пищу для размышлений и веселит историями о злоключениях ученого и дикаря в столице 60-х годов.

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С особым изяществом удавалось советским кинематографистам воссоздать атмосферу старой Англии. Так и в фильме "Идеальный муж" по одноимённой комедии Оскара Уайлда наши актеры больше походят на джентльменов, чем многие жители туманного Альбиона. Яковлев словно слился с ролью депутата британского парламента сэра Роберта Чилтерна, известного своей честностью и неподкупностью. Ему придётся бороться со старыми грехами: и все это на фоне непревзойденного юмора в компании Людмилы Гурченко и Эдуарда Марцевича.

Юрию Яковлеву удалось воплотить в жизнь образ самого Чехова. Фильм "Насмешливое моё счастье" основан на письмах писателя - сложный любовный треугольник, провал одной из любимых пьес и другие перипетии судьбы драматурга.

Пронзительная и до слез трогательная социальная мелодрама "Любовь земная" погружает зрителя в деревенский быт 30-х годов. Это история про председателя колхоза в исполнении Юрия Яковлева. Его герой всегда все делал, как положено. Воевал, растил детей, поднимал деревню. До тех пор пока он не полюбил молодую односельчанку, да так пылко, какой бывает только поздняя неожиданная любовь. Что выбрать в такой ситуации? Чувство или долг?