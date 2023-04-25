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Арнольд Шварценеггер сыграет в боевике Скотта Во «Прорыв»

В последний раз актёр снялся в экшене в 2019-м, сыграв в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы».

Арнольд Шварценеггер сыграет в боевике Скотта Во «Прорыв»
© Inc-News

Арнольд Шварценеггер вернётся на большой экран с фильмом-боевиком. После четырёхлетней паузы в работе 75-летний актёр и бывший губернатор Калифорнии сыграет в триллере «Breakout» («Прорыв»).

Шварценеггер предстанет на экране в роли Терри Рейнольдса под руководством режиссёра Скотта Во, известного по работе над четвёртой частью «Неудержимых».

«Когда его пасынка приговаривают к 25-летнему тюремному заключению в другой стране, Рейнольдс совершает дерзкий побег из камеры с целью его спасения. Он должен победить чрезмерно усердного надзирателя в гонке со временем, чтобы избежать поимки и выбраться из страны», - говорится в официальном синопсисе проекта.

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