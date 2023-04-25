Арнольд Шварценеггер сыграет в боевике Скотта Во «Прорыв»

«Когда его пасынка приговаривают к 25-летнему тюремному заключению в другой стране, Рейнольдс совершает дерзкий побег из камеры с целью его спасения. Он должен победить чрезмерно усердного надзирателя в гонке со временем, чтобы избежать поимки и выбраться из страны», - говорится в официальном синопсисе проекта.