«Крик 6» с Дженной Ортегой вышел в онлайне

Триллер «Крик 6» сегодня добрался до онлайн-кинотеатров. Ленту уже можно посмотреть не выходя из дома, однако официального русскоязычного дубляжа из-за санкций картина не получила.

«Крик 6» — новая часть культовой триллер-франшизы про маньяка Призрачное лицо с жуткой маской. Фильм собрал отличные отзывы критиков и зрителей. Проект назвали пугающим и интересным, а одну из главных ролей исполнила звезда шоу «Уэнсдей» Дженна Ортега.