На ММКФ прошла премьера фильма «Край надломленной луны»

В рамках конкурсной программы «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля был показан фильм Светланы Самошиной «Край надломленной луны».

© Кадр из фильма «Край надломленной луны»

В центре сюжета — семья, в которой одинокая мать пытается воспитывать младшую дочь-подростка, практически потеряв контакт со старшей. Драма выводит на первый план вечный вопрос конфликта поколений в разрезе отдельно взятой неполной семьи, члены которой не просто не слышат, но и не особо хотят слушать друг друга.

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Премьера первой полнометражной картины Светланы Самошиной «Край надломленной луны» по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Шторм») состоялась в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. Завязкой сюжета служит побег из дома 14-летней Сони (Мария Лобанова), узнавшей от матери (Виктория Толстоганова) о смерти отца. Женщина звонит старшей дочери Саше (Анна Шепелева) и просит приехать из Москвы в Питер, чтобы помочь с поисками.

Уже на стадии телефонного разговора становится ясно, что в семье что-то не так — как минимум в отношениях старшей дочери с мамой. Первая экранная встреча персонажей эту догадку только подтверждает: Саша держится отстранённо, отвечает колко и при первой возможности уходит из дома, предпочитая коньяк на берегу Невы общению с родительницей.

Параллельно выясняется, что Соня сбежала не так уж далеко — на старую дачу, о которой мать «давно забыла». Только дом находится в аварийном состоянии: паводок затопил строение, и для жизни оно непригодно. Недолго думая, девочка забирается в чужой дом, где её ловят хозяева, предполагая, что она обыкновенная воровка. Соня звонит сестре и просит её забрать, но не привозить мать, которая, само собой, едет вместе с Сашей.

Весь сюжет и действия героев построены именно на парадигме противостояния — в первую очередь матери, в меньшей степени — друг другу, причём последнее проявляется исключительно на эмоциях. Противоречие в отношениях персонажей обусловлено небрежно скрытой под маской опеки деспотичностью матери. По ходу повествования вскользь выясняется, что в юности «она сама отжигала будь здоров», но впоследствии сделала всё, чтобы растить дочерей иначе. Отчасти именно это служит неким пусковым механизмом большинства конфликтов.

Героиня Толстогановой в жизни набила немало шишек и искренне не хочет, чтобы её дочери пережили подобный опыт, потому пытается поступать «правильно», хотя, судя по всему, не очень понимает, что же такое «правильно» — здесь уже сказывается некий идеализированный образ, который сложился в голове у персонажа.

Кроме того, выясняется, что Ларри — отец девочек — вовсе не умер, а давно живёт в Америке. И если Саша об этом знает, то Соня искренне горюет и просит мать выяснить, где похоронен отец, чтобы съездить к нему на могилу.

Саша — довольно успешная журналистка, хваткая, острая на язык и хладнокровная, но лишь до тех пор, пока не сталкивается лбами с матерью. Давняя детская обида (впрочем, вполне объяснимая) не прошла с годами: героиня просто научилась жить с ней, держа мать на дистанции. Когда вынужденно они оказываются рядом, Саша находит самый простой способ абстрагироваться — алкоголь. Что, в свою очередь, провоцирует ещё больше конфликтов.

Строго говоря, персонаж Толстогановой здесь даже не столько мать, сколько хрестоматийная бабушка, которая всегда недовольна поведением глупых молодых и очень пристально следит за тем, чтобы вся семья была вовремя и досыта накормлена. Эти же черты дополнительно подчёркивают её рассуждения на тему отсутствия постоянных отношений у Саши — уже «возраст», «пора рожать», а то время идёт. Но если бабушке подобное отношение можно было простить хотя бы из-за разрыва поколений, то с выпадами матери девушки мириться не желают, особенно с учётом того, что их настоящая бабушка делилась с внучками некоторыми пикантными подробностями из прошлого их такой правильной мамы.

Нельзя не отметить отличную работу актёрского ансамбля. Все персонажи сыграны отлично, реплики, поведение и мимика выверены до мелочей: импульсивный подросток раздражает, как и должен, Саша вызывает сочувствие, а мама — недоумение.

Лейтмотивом истории, по словам режиссёра, служит то, что отношения между родителями и детьми требуют постоянной серьёзной работы.

Апофеоз центрального конфликта наступает, когда Соня узнаёт правду об отце, но в центре внимания быстро оказывается другой, более застарелый, который даёт понимание жёсткого отношения Саши к матери. Та, в свою очередь, признаёт ошибки и вроде бы раскаивается, но насколько это нужно 30-летней дочери, которая уже давно привыкла быть сама по себе, остаётся за кадром.