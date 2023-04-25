«Губка Боб», «Лео»: какие мультфильмы скоро выйдут на Netflix

«Губка Боб», «Побег из курятника 2» и «Лео»: какие мультфильмы скоро выйдут на Netflix
Netflix раскрыл приблизительные даты выхода полнометражных мультфильмов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре до конца 2024 года. Всего их будет девять, ближайший из них выйдет уже этим летом.
«Король обезьян» — лето 2023 года. Картина расскажет о примате, который пытается одолеть армию демонов и Правителя драконов.
«Нимона» — сентябрь 2023 года. Лента расскажет о рыцаре, который знакомится с девочкой-оборотнем, и вместе они отправляются в большое приключение.
«Лео» — осень 2023 года. Мультфильм расскажет о черепахе и ящере, которые живут в одном террариуме больше 20 лет.
«Побег из курятника: Рассвет наггетса» — осень 2023 года. Продолжение культовой комедии с покадровой анимацией от французских студий StudioCanal и Pathe.
«В твоих мечтах» — 2024 год. Лента расскажет о брате и сестре, которые отправляются в Царство снов в поисках Песочного человека. По легенде, он обладает возможностью исполнять любые желания.
«Спасение Бикини Боттом: Фильм о Сэнди Чикс» — 2024 год. Мультфильм расскажет историю белки Сэнди Чикс — подруги Губки Боба из культового мультсериала.
«Это Рождество» — 2024 год. Картина от сценариста «Реальной любви» Ричарда Кёртиса расскажет очередную романтическую историю в канун Рождества.
«Тельма единорог» — 2024 год. Мультфильм расскажет о единороге, который стал настоящей музыкальной звездой.
«Ультрамен» — 2024 год. Мультфильм будет основан на культовой японской франшизе. Серия рассказывает о гигантских серебряных гуманоидах с планеты М-78, которые путешествуют по вселенной и защищают планеты от опасных созданий.