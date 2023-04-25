В «Стражах Галактики 3» будут две сцены после титров

Совсем скоро состоится премьера «Стражей Галактики 3» — финальных приключений Питера Квилла и его друзей. Многим фанатам было интересно, сколько сцен после титров приготовил Джеймс Ганн. Всего их будет две — вполне типичное для Marvel количество сцен.

© Чемпионат.com

Первую покажут после небольших титров в конце фильма, а вот вторую придётся подождать около 10 минут, пока пройдут основные титры. Что именно покажут в небольших эпизодах, пока неясно.

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для привычной команды супергероев. Судя по намёкам самого Ганна, фанатов ждёт эмоциональное завершение трилогии.