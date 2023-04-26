Почему «Крик 6» — один из лучших фильмов серии хорроров

В сети вышел «Крик 6» — второй после перезагрузки знаменитой франшизы Уэса Крэйвена и Кевина Уильямсона фильм, продолжающий в новом времени традицию постмодернистских хорроров, во многом определивших жизнь жанра в 1990-х. О том, насколько удачным получилось кровавое путешествие убийцы в маске в Нью-Йорк, рассказывает «Лента.ру».

© Кадр из фильма "Крик 6"

Тара (Дженна Ортега) и Саманта Карпенте (Мелисса Баррера), пережившие очередную резню в Вудсборо, отправляются от греха подальше в Нью-Йорк. Здесь одна пытается ходить на вечеринки и знакомиться с парнями, а вторая пытается восстановиться после травмы в кресле психотерапевта. Выходит у обеих не очень, а тут еще и в интернете пускают слух о том, что Саманта — жестокая убийца и настоящая дочь своего отца (который, соответственно, носил нож и маску в самом первом фильме). Назревающую травлю усиливает и тот факт, что новый убийца уже звонит своим первым жертвам по телефону.

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Классический «Крик» Уэса Крэйвена и Кевина Уильямсона вошел в историю поп-культуры благодаря открывающей сцене, в которой маньяк в маске долго убивал Дрю Бэрримор. Этот эпизод многократно пародировали, и он первым всплывает в памяти, когда речь заходит о самой известной постмодернистской хоррор-франшизе. Пролог шестого «Крика», быть может, и не превратится в клише, однако Крэйвен, скорее всего, остался бы доволен. Это длинный, остроумный, безупречный по ритму эпизод, который придает фильму необходимое ускорение. С таким стартом в дальнейшем от авторов требуется лишь не сдуться сверх меры, поддержать темп и напряжение.

Прошлый фильм франшизы был таким же стартером для перезапуска — из названия даже убрали порядковый номер.

Кадр из фильма "Крик 6"

Пятый «Крик» был зрелищем эффектным, довольно кровавым, но прежде всего ностальгическим — это чувство и обеспечило картине большую часть кассовых сборов. Продолжение нуждалось в более мастерской выделке, благо теперь за «Крик» отвечают целых четыре автора. Сценаристы Джеймс Вандербилт и Гай Бусик вместе с режиссерами Мэттью Беттинелли и Тайлером Джилеттом уже в процессе подготовки к съемкам получили необходимые стимул и вызов. Из франшизы выбыла Нив Кэмпбелл — это первый «Крик» без Сидни Прескотт. Актриса осталась недовольна предложенным гонораром, так что теперь лицо проекта это Дженна Ортега. Для Ортеги это шаг вперед и развитие успеха «Уэнсдэй» — внешность вечно насупленной куклы оказалась востребована современными зрителями. В год, когда одним из самых ожидаемых фильмов является «Барби», это, заметим, совершенно логично. Старшая сестра Мелисса Баррера здесь, конечно, на вторых ролях, хотя именно в динамике ее героини есть надлом, который, вероятно, раскроется в дальнейших фильмах.

Из других новостей: герой Дэвида Аркетта все-таки скончался в прошлой картине, зато вернулась из небытия Кирби Рид (Хайден Панеттьери) из четвертого фильма. В некотором смысле Кирби заменила аркеттовского копа Дьюи в роли защитницы героев со стороны закона. На месте и Гейл Уэзерс в исполнении Кортни Кокс. С ней Кирби теперь препирается так же, как Дьюи в первых фильмах, — неслучайно шестой «Крик» вообще во многом ссылается на вторую часть. Главное нововведение — перенос места действия. Убийца в маске и его жертвы-охотники никогда еще не выезжали за пределы легендарного Вудсборо.

Теперь же в коллективном распоряжении героев целый Нью-Йорк, в котором провинциальная клаустрофобия с удовольствием уступает место паранойе мегаполиса.

Тревожность выкручена на максимум с первых кадров, и ее градус растет с каждой следующей сценой. Проводником этого чувства становится сыгранная Джасмин Савой Браун Минди, которая выступает в роли традиционного для серии мастера церемоний, разъясняющего обновленные правила. Если вкратце, то правил больше нет. Убийц может быть сколько угодно, никто из героев не защищен от гибели, под подозрением каждый. «Это больше не сиквел, мы внутри франшизы», — провозглашает Минди, проводя параллели со «Звездными войнами» и бондианой. Да, в мире современных блокбастеров уровень интереса поддерживается в традиции «Игры престолов». Однако комиксные вселенные и каскадерские боевики во главе с «Джоном Уиком» ввели и новые стандарты реализма, согласно которым эффектные раны и травмы совсем не обязательно приводят к смерти.

Кадр из фильма "Крик 6"

Во втором фильме после перезагрузки создатели «Крика» нащупали, наконец, живую интонацию, свой почерк. Если прошлая серия была похожа на сборник хитов, то новая картина — это уже полноценное продолжение, сделанное, что называется, по мотивам оригинала. В отсутствие одной центральной героини сюжет наполнен лихо придуманными эпизодами, а аккуратной кульминацией выступает напряженная сцена в поезде метро на Хэллоуин — такого в «Крике» точно еще не было. В то же время Вандербилт и Бусик перестали стесняться заразительного постмодерна Крэйвена и Уильямсона (он сохранил должность исполнительного продюсера). «Крик 6» с акробатической легкостью балансирует между кровавой самопародией и настоящим, честным слэшером, который жалко портить спойлерами. Это самая кровавая часть сериала, и от каждого убийства здесь ощутимо не по себе.

Однако жестокость уравновешена шутками, аллюзиями и неуклюжей подростковой романтикой в духе молодежных комедий девяностых. «Джон Уик» показал, что экран и зритель стерпят любую дичь, но только при наличии специфической подлинности, чистоты жанра. В новом «Крике» все это есть.

Организована картина настолько ловко, что все это совсем не выглядит приветом из девяностых.

А может быть, «Крик 6» так хочется хвалить просто потому, что этот крэйвеновский привет с того света — лучшая из возможных альтернатив современной эпохе новой серьезности. Во времена, когда супергерои хотят быть гамлетами, а фильмы ужасов — философскими трактатами, этот фильм напоминает, что страх лучше всего работает в паре со смехом. Даже если хохоток и выходит немножко нервным.