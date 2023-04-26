Для продвижения нового фильма нейросеть "оживила" вождя пролетариата

Беспрецедентную промокампанию фильму "Возрожденные" Егора Баранова устроили его создатели. Накануне выхода картины в прокат - 27 апреля объявили, что все пользователи смогут пообщаться с цифровой версией вождя пролетариата в Телеграм.

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Ко дню рождения Владимира Ленина, которому 22 апреля исполнилось бы 153 года, его "воскресили" с помощью технологий искусственного интеллекта, а конкретнее - нейросети. Пообщаться с цифровой версией ожившего Ленина можно через специальный чат-бот в Telegram: @lenin_gpt_bot.

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Нейросети восстановили речь, манеру поведения и мышления конкретно этого реально существующего исторического персонажа. Возрожденная в чат-боте версия Владимира Ленина рассказывает о малоизвестных фактах из жизни вождя, отвечает на общие вопросы и дает прогнозы на будущее на основе анализа современных трендов. "Более того, возрожденный нейросетями Ленин может учиться на основе пользовательских запросов, постоянно совершенствуя свои знания и навыки", - рассказывают те, кто работает над фильмом и его промо.

Почему создатели фильма выбрали такой способ продвижения?

По сюжету триллера в католическом Ватикане научились воскрешать людей, что раскололо общество на два лагеря: защитников права на "второй шанс" и противников практики воскрешения. Страшно подумать, но "воскрешение" вождя пролетариата - это только первая ласточка. С развитием нейросетей и искусственного интеллекта человечество ждет нашествие "возрожденных" - к гадалке не ходи.

"Так получилось, что день рождения Ленина почти совпал по времени с выходом в прокат нашего фильма "Возрожденные". Мы регулярно получаем сценарии фильмов, в которых вождя возрождают к жизни, - это волнующая для наших людей тема, которая пересекается и с сюжетом нашего фильма, - объясняет продюсер картины Мария Затуловская. - В "Возрожденных" показан мир, в котором научились возвращать к жизни умерших людей. Это, конечно, научная фантастика, но цифровые технологии приближают ее к реальности, пусть и виртуальной. Не случайно действие нашего фильма целиком разворачивается на экранах цифровых устройств: если в ближайшее время цифровое возрождение людей станет возможным, то оно начнется именно на экранах наших компьютеров и телефонов".

Расскажем еще, что "Возрожденные" - это голливудский дебют режиссера трилогии "Гоголь" и "Аванпост" Егора Баранова. Съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе, в картине снялись Дэйв Дэвис, звезда фильма ужасов "Диббук", Кристен Ариза, известная по ролям в сериалах "Обмани меня" и "Друзья", и Эрика Чейз, сыгравшая в сериале Netflix "Манифест".

За картиной стоит и любитель новых технологий в кино Тимур Бекмамбетов. И обозреватель "РГ" спросила его, а кого бы он еще возродил из исторических личностей. "Чингисхана, и позвал бы его сниматься в кино", - ответил всемирно известный режиссер и продюсер. Так что мы хотя бы знаем, чего от него ждать в недалеком будущем.

Прямая речь

А что еще говорят создатели фильма?

Что вас самих больше всего пугает в ежедневном взаимодействии с технологиями?

Дэйв Дэвис: Наверное, больше всего даже не пугает, а поражает жуткое осознание того, что, как и в реальной жизни, у наших действий в Сети и на экране тоже есть свои последствия. Никто не хочет, чтобы о нем судили по содержанию его твитов, но можем ли мы жить по-настоящему свободно и без страха, учитывая, что отголоски наших поступков в Сети постоянно присутствуют и в реальной жизни? Мы должны осознать, что цифровой след, который мы оставляем, будет сохраняться бесконечно долго.

Кристен Ариза: Думаю, мы все сталкивались с такой ситуацией, когда отправляешь сообщение совершенно не тому абоненту, которому планировал, и видишь вот этот голубенький индикатор, который показывает, как сообщение уходит абсолютно другому человеку - маме, преподу или боссу. Это вот такая паника, с которой наверняка сталкивался каждый. У меня у самой есть пара таких стыдных историй.

В фильме "Возрожденные" показан мир, в котором научились возвращать к жизни ушедших людей. Фото: Предоставлено "Базелевс"

Какое лично у вас отношение к воскрешению? Считаете ли вы, что люди заслуживают того, чтобы их воскрешали?

Кристен Ариза: Мне бы хотелось верить, что добрые люди заслуживают этого, или, например, люди, которые совершили нечто плохое, но для них это возможность исправить свои ошибки.

Дэйв Дэвис: Кто бы не хотел прожить жизнь без страха? Что бы вы предприняли, если бы знали, что смерть - не вариант? По-моему, это просто потрясающая концепция.

Егор Баранов: Мы всегда радуемся, когда слышим истории людей, которые пережили опасную операцию или тяжелую автокатастрофу. Этим людям дается как бы второй шанс - возможность переосмыслить и переоценить то, кто они есть и что для них действительно важно. Если бы воскрешение было возможно, думаю, оно было бы похоже на такой второй шанс, который иногда дает людям медицина.

Если бы сюжет фильма был правдой, кого вы хотели бы воскресить?

Дэйв Дэвис: Я бы воскресил друзей, которых я потерял. Я бы воскресил тех, кто был лишен возможности прожить полноценную жизнь, я бы воскресил людей, которых я знал, но которые в силу трагических обстоятельств не смогли дожить до естественной смерти. Я думаю, именно поэтому герои фильма соглашаются на воскрешение - потому что лишиться любимого человека - это самая страшная трагедия, которую только можно себе представить.

Скандал

А был ли Шумахер?

В Германии было опубликовано интервью с Шумахером, но тут же выяснилось, что за Шумахера отвечал искусственный интеллект. Семья гонщика подает в суд, главный редактор журнала уволена. Понятно, что журналисты потом хотели сообщить, что на самом деле они пошутили, но шутка вышла крайне сомнительная по отношению ко всем - и к читателям, и к семье Шумахера. Так что человечество пока не готово к проявлениям искусственного интеллекта.