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Раскрыты детали новой части «Заклятия» и сиквела «Проклятия монахини»

В рамках CinemaCon 2023 студия Warner Bros. подтвердила разработку четвёртой части в хоррор-франшизе «Заклятие» и показала ролик сиквела «Проклятия монахини».

Четвёртая лента серии получила подзаголовок «Последние обряды» (The Conjuring: Last Rites), а к главным ролям Эда и Лоррейн Уоррен в картине снова вернутся Патрик Уилсон и Вера Фармига.

Постановщика для фильма ещё не выбрали, но режиссурой может заняться автор первых двух частей Джеймс Ван. В прошлом он отмечал, что грядущий фильм не обязательно будет последним в серии.

За триквел, кстати, отвечал Майкл Чавес, который расширял франшизу с помощью «Проклятья плачущей» — заодно он выступил режиссёром того самого продолжения «Монахини».Судя по представленному ролику сиквела, сюжет будет посвящён загадочной серии убийств, которые расследует Ватикан — представители церкви отправляют разобраться с вопросом героиню Таиссы Фармиги из первого фильма. И без старого демона, очевидно, дело не обойдётся.

Трейлер не стали пока показывать широкой публике, но, вероятно, ждать его официального релиза долго не придётся — лента выходит в прокат уже в начале сентября.

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