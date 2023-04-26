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Вилли Вонка, Битлджус, Барби и все-все-все: Warner Bros. представили будущие премьеры на CinemaCon

На ежегодном фестивале CinemaCon состоялась очередная закрытая презентация самых ожидаемых премьер. Студия Warner Bros. показала трейлеры фильмов, которые ещё не вышли в открытый доступ. Рассказываем самые интересные подробности!

Warner Bros. представили будущие премьеры на CinemaCon
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Так, Марго Робби и Райан Гослинг представили отрывок из предстоящей истории «Барби», в котором наконец-то раскрыли роль Джона Сины. Поклонников готического Битлджуса ждёт продолжение, а любители судьбоносной франшизы «Пункт назначения» скоро увидят шестую часть. А ещё там был трейлер второй части «Мег: Монстр из глубины», где мы увидим несколько мегалодонов, Джейсона Стэйтема и тираннозавров. Необычный тандем!

Новое «Заклятие» будет называться «Последний обряд», также фанатам представили тизер к «Проклятию монахини 2» и трейлер к «Аквамену 2». Конечно, немало шуму навел Дени Вильнёв с первыми подробностями второй части «Дюны». Будущую картину полностью сняли в формате IMAX (первая «Дюна» была снята в нем на 40%), а для сцен, где главный герой Пол Атрейдес ездит верхом на гигантском черве, создали уникальную модель. А персонаж Фейд-Раута, которого сыграл Остин Батлер, будет лысым.

Но это далеко не единственная премьера с участием молодой звезды Голливуда Тимоти Шаламе. Актёр показал трейлер фильма «Вонка», в котором он исполнил роль эксцентричного шоколатье. Стало известно, что забавных помощников умпа-лумпов сыграл Хью Грант. На съёмках главному герою пришлось съесть слишком много сладостей, ведь он даже купался в настоящем шоколаде. Ждём с нетерпением, когда видео появятся в открытом доступе!

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