Warner Bros. представили будущие премьеры на CinemaCon

На ежегодном фестивале CinemaCon состоялась очередная закрытая презентация самых ожидаемых премьер. Студия Warner Bros. показала трейлеры фильмов, которые ещё не вышли в открытый доступ. Рассказываем самые интересные подробности!

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Так, Марго Робби и Райан Гослинг представили отрывок из предстоящей истории «Барби», в котором наконец-то раскрыли роль Джона Сины. Поклонников готического Битлджуса ждёт продолжение, а любители судьбоносной франшизы «Пункт назначения» скоро увидят шестую часть. А ещё там был трейлер второй части «Мег: Монстр из глубины», где мы увидим несколько мегалодонов, Джейсона Стэйтема и тираннозавров. Необычный тандем!

Новое «Заклятие» будет называться «Последний обряд», также фанатам представили тизер к «Проклятию монахини 2» и трейлер к «Аквамену 2». Конечно, немало шуму навел Дени Вильнёв с первыми подробностями второй части «Дюны». Будущую картину полностью сняли в формате IMAX (первая «Дюна» была снята в нем на 40%), а для сцен, где главный герой Пол Атрейдес ездит верхом на гигантском черве, создали уникальную модель. А персонаж Фейд-Раута, которого сыграл Остин Батлер, будет лысым.