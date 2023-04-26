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«Я был в слезах»: первые зрители в восторге от «Флэша»

Прошедшей ночью Warner Bros. во время CinemaCon 2023 показали второй трейлер фильма «Флэш», а присутствовавшие на показе фильма люди, который, к слову, устроил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, остались в восторге от фильма.

«Я был в слезах»: первые зрители в восторге от «Флэша»
© Чемпионат.com

Картину хвалят за эпичность сюжета, событий и актёрскую игру. Похвалы удостоился и скандальный актёр Эзра Миллер, который и исполнил главную роль. Некоторые называют ленту самым лучшим кинокомиксом. Фильм вызвал у зрителей очень сильные эмоции, вплоть до слёз.

Эрик Дэвис из издания Fandango отметил, что «Флэш» — «один из лучших фильмов о супергероях, когда-либо созданных».

«Флэш» невероятный! Выйдите за рамки DC, это, без сомнения, один из лучших фильмов о супергероях, когда-либо созданных. Изобретательное повествование, фантастическая последовательность действий, отличный актёрский состав. В конце я был в слезах.

Журналист Стивен Вайнтрауб из Collider назвал ленту фантастической, а Эзру Миллера отличным актёром, несмотря на его выходки.

«Флэш» — фантастический. Я знаю, что Эзра Миллер сделал много ошибок, но в фильме он очень хорош. Очень понравились Китон, экшен, юмор и эмоции, которые вызывает фильм. Энди Мускетти сделал нечто особенное. Большой респект. WB не показала сцены после титров.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

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