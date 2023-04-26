Опубликован постер к романтической комедии "Голова-жестянка"

В картине рассказывается об истории 16-летней девочки Жени по прозвищу Жесть. Из-за сотрясения мозга, полученного в результате несчастного случая, ее поведение изменилось. Женя стала более резкой и агрессивной по отношению даже к самым близким людям. Но все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником.