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Опубликован постер к романтической комедии "Голова-жестянка"

Фильм "Голова-жестянка" режиссера Ивана Капитова основан на одноименном романе писательницы Серафимы Орловой.

Опубликован постер к романтической комедии "Голова-жестянка"
© Кадр из фильма "Голова-жестянка"

В картине рассказывается об истории 16-летней девочки Жени по прозвищу Жесть. Из-за сотрясения мозга, полученного в результате несчастного случая, ее поведение изменилось. Женя стала более резкой и агрессивной по отношению даже к самым близким людям. Но все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником.

постер к фильму

Роли в фильме исполнили Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дмитрий Мальков, Елена Муравьева, Андрей Курилов и многие другие.

Смотрите в кино с 8 июня.

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