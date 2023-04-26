Опубликован постер к романтической комедии "Голова-жестянка"
Фильм "Голова-жестянка" режиссера Ивана Капитова основан на одноименном романе писательницы Серафимы Орловой.
В картине рассказывается об истории 16-летней девочки Жени по прозвищу Жесть. Из-за сотрясения мозга, полученного в результате несчастного случая, ее поведение изменилось. Женя стала более резкой и агрессивной по отношению даже к самым близким людям. Но все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники, который становится ее наставником.
постер к фильму
Роли в фильме исполнили Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дмитрий Мальков, Елена Муравьева, Андрей Курилов и многие другие.
Смотрите в кино с 8 июня.