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Зак Снайдер лично одобрил возвращение генерала Зода в новом «Флэше»

Для многих поклонников киновселенной DC новость о возвращении генерала Зода в грядущем фильме «Флэш» стала настоящим сюрпризом. Ведь антагонист умер в картине Зака Снайдера «Человек из стали». Майкл Шеннон, который снова воплотил образ Зода, признался, что он вернулся к этой роли благодаря Снайдеру. Зак лично одобрил возвращение артиста к этому образу.

Снайдер лично одобрил возвращение генерала Зода в новом «Флэше»
© Чемпионат.com

Майкл сам решил обсудить возвращение к образу генерала Зода с Заком Снайдером. Потому что актёр не был уверен, что это «правильный шаг», но ему очень понравились идеи постановщика «Флэша» Андреса Мускетти. Снайдер в итоге дал добро.

Я не решался вернуться, потому что мне понравилось, как поступили с Заком Снайдером после реформы киновселенной DC. А Зака я очень люблю. Тот факт, что Зак попросил меня сыграть эту роль, — это, наверное, самый большой сюрприз в моей карьере. Это было почти похоже на розыгрыш. Я тогда подумал: «Ты что, шутишь?»

Майкл отметил, что и Зак, и Андрес — великолепные режиссёры и очень творческие личности.

Нового «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли уже показали на фестивале CinemaCon 2023. Первые зрители в полном восторге от сюжета, эпичного экшена и игры актёров. Режиссёр ленты Андрес Мускетти на мероприятии порассуждал о возможном сиквеле. Судя по заявлениям, постановщик очень хочет продолжить эту историю.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но не в России.

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