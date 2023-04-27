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Netflix опубликовал тизер нового сезона сериала «Черное зеркало»

Netflix опубликовал тизер шестого сезона сериала «Черное зеркало». Видеоролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В ролике представили героев новых сюжетов. К съемочной группе нового сезона присоединились Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Фантастическая четверка») и Джош Хартнетт («Гнев человеческий»). В сериале также снимутся Сальма Хайек, Зази Битц, Рори Калкин, Клара Ругор, Паапа Эссьеду, Дэнни Рамирес, Оден Торнтон и Анджана Васан.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

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