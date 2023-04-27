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2 часа назад

Боевик «Без ответа» поставил новый рекорд

Чемпионат.com

Как сообщает аналитическое агентство Samba TV, боевик «Без ответа» поставил новый рекорд онлайн-кинотеатра Apple TV+. В первые два дня картину с Аной де Армас и Крисом Эвансом посмотрели 328,5 тыс. домохозяйств.

Боевик «Без ответа» поставил новый рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это рекорд для онлайн-кинотеатра. Ранее первое место удерживала фантастическая лента «Финч» с Томом Хэнксом (228,5 тыс. домохозяйств), а второе место занимала «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом (178 тыс. домохозяйств). Кроме того, издание Deadline отмечает, что у «Без ответа» очень высокий рейтинг просмотров до финальных титров — примерно на 20% больше, чем средний показатель онлайн-кинотеатра.

Фильм «Без ответа» вышел эксклюзивно на Apple TV+ 21 апреля. Сюжет ленты рассказывает о молодом человеке по имени Коул, который по уши влюбляется в девушку Сэйди. Через некоторое время он узнаёт, что Сэйди — секретный агент. Прежде чем у пары состоится второе свидание, Коул и Сэйди отправляются в приключение, чтобы спасти мир.

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