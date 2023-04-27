Опубликован трейлер южнокорейского сериала Black Knight
Стриминговый канал Netflix представил эпичный трейлер нового южнокорейского сериала Black Knight («Чёрный рыцарь»), в основу которого лёг комикс «Рыцарь доставки».
События шоу разворачиваются в 2071 году, когда мир переживает катастрофическое загрязнение воздуха, при котором выжил только 1% всего населения. Люди редко покидают свои дома, а связью с внешним миром стали рыцари — так теперь называют курьеров, которые постоянно рискуют жизнью, чтобы доставлять выжившим всё необходимое.
Главного героя «Чёрного рыцаря», известного доставщика, сыграл актёр Ким У-бин («Безрассудно влюблённые»).
Релиз шоу состоится 12 мая.