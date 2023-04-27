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35 минут назад

Раскрыто название продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола»

Чемпионат.com

Во время CinemaCon 2023 кинокомпания Universal Pictures подтвердила название продолжения культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» 1973 года. У картины будет подзаголовок Believer («Верующий»).

Раскрыто название продолжения «Изгоняющего дьявола»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Важно отметить, что это, вопреки слухам, будет именно сиквел, а не ремейк, как многие СМИ сообщали изначально. Режиссёр Дэвид Гордон Грин захотел продолжить историю, а не переделывать её на современный лад.

«Изгоняющий дьявола» — легендарный фильм ужасов 1973 года. История ленты посвящена семье известной актрисы, в которой случается страшное — несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Специалисты не понимают, в чём дело, и только священник осознаёт, что имеет дело с дьяволом, вселившимся в девочку.

Продолжение «Изгоняющего дьявола» выйдет 13 октября в кинотеатрах.

Фильмы,Верующие,Изгоняющий дьявола,Гордон Грин,
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