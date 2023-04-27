Русские в Америке и американец в России: знаменитые отечественные фильмы

В 1980-х и 1990-х Америка стала розовой мечтой советской молодежи: Голливуд, «Диснейленд», сверкающие в лучах яркого солнца небоскребы, хрустящие доллары, вожделенные джинсы, жвачка и «дух свободы» представлялись многим в тонущем «Титанике» СССР вершиной развития цивилизации. Для советского кинематографа этот период стал переломным в прямом смысле этого слова: отлаженная индустрия уходила в лету, а на ее место приходило перестроечное и постперестроечное кино. Порой режиссеры перемещали недавнего советского человека в тот самый новый мир, который на проверку оказывался не таким уж и лучезарным. MIR24.TV вспомнил советские и российские фильмы про русских в Америке и американцев в России.

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«Брат-2» (2000 год)

Один из немногих примеров кино про русских в США, которое не скатилось в фарс и, более того, стало культовым – это картина Алексея Балабанова «Брат-2». Новый русский герой Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего отправляется за океан, чтобы помочь брату погибшего товарища, хоккеисту НХЛ, разрешить финансовые проблемы, а именно – разобраться с кабальным контрактом, заключенным с воротилой Ричардом Мэннисом, который крышует спортсмена от украинской мафии в Нью-Йорке. Погибший товарищ – больше чем просто друг, они вместе воевали в Чечне.

В фильме Алексея Октябриновича Америка предстает вовсе не сияющим градом на холме: Данила, выглядящий на фоне современных американских городов натурально, как медведь с балалайкой, встречает там бандитов всех мастей, сутенера, чернокожих бомжей и русскую проститутку Дашу. Боевик вышел в прокат в 2000 году и не отбил затрат: производство стоило более миллиона долларов, прокат собрал 600 тысяч. Тем не менее если спросить: «Назовите самый известный фильм про 90-е» – большинство вспомнит именно дилогию про Данилу Багрова.

«Американская дочь» (1995 год)

На стыке 1980-х и 1990-х Карен Шахназаров создал ряд фильмов, просматривая которые сегодня, физически ощущаешь дух эпохи: веяние перемен, переосмысление, крах представлений о жизни и старых ценностей при отсутствии картины будущего. Это «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988), «Цареубийца» (1991), «Сны» (1991). Один из фильмов этого периода – «Американская дочь», причем картина отчасти автобиографична.

Сюжет таков: главный герой летит в США, чтобы забрать дочь, которую бывшая жена несколько лет назад вывезла в Америку без его согласия. Он обнаруживает бывшую супругу состоятельной замужней американкой, а дочь – взрослой, не говорящей по-русски, но по-прежнему любящей отца. Алексей (Владимир Машков) и Аня (Эллисон Уитбек) решают бежать в Россию через Мексику, они пускаются в путешествие через всю Америку и встречают по дороге множество людей, готовых помочь… Так и вторая жена Шахназарова Елена Сетунская в 1989 году сбежала из СССР в США с их общей дочерью Анной. Режиссер 20 лет не видел дочь, но, когда она вернулась в Москву, отношения не заладились.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992 год)

Кто бы мог подумать, что Леонид Гайдай, режиссер таких фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», снимет в финале жизни картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В один сюжет упаковали США и Россию, Одессу и Брайтон-Бич, КГБ и ЦРУ, не обошлось без русской мафии, смазливого главного героя в исполнении Дмитрия Харатьяна (агент КГБ Федор Соколов) и даже похищенного шейха.

Однако самое интересное, что есть в этой комедии, – это титры с благодарностью за помощь в организации съемок Дональду Трампу. Дело в том, что бизнесмен и 45-й президент США на тот момент владел развлекательным комплексом «Тадж-Махал», в котором проходили съемки сцен в казино.

«Ширли-мырли» (1995)

1990-е стали тем временем, когда даже мэтры отечественного кино вроде Леонида Гайдая и Владимира Меньшова ввязывались в довольно вульгарные проекты, а вместе с ними – и лучшие российские актеры. В 1995 году Меньшов представил фильм «Ширли-мырли». Сюжет крутится вокруг бандитов и не претендует на правдоподобность: по миру рассеяны братья-близнецы, которые не знают о существовании друг друга. Один стал цыганским бароном, второй – авторитетным вором и аферистом, третий – знаменитым дирижером, а действие закручивается вокруг гигантского алмаза «Спаситель России», добытого в Якутии при разработке кимберлитовой трубки «Бесперспективная».

По ходу фильма Вася Кроликов оказывается Изей Шниперсоном, дирижер женится на американке, алмаз обнаруживается в ведре с квашеной капустой. Причем тут Америка, спросите вы? Еще один брат-близнец обнаруживается в США: оказывается, в младенчестве его отнесли в американское посольство.

«Дежа вю» (1989)

1925 год, молодая страна Советов становится на ноги, а в США – «сухой закон». Мик Нич, он же Микита Ничипорук, оказывается стукачом, за что итальянская мафия приговаривает его к смерти. Ничипорук бежит в Одессу, где организовывает «великий самогонный путь» по побережью Северного Ледовитого океана из СССР в Америку. Но от мафии не уйдешь: за головой Ничипорука отправляется киллер польского происхождения Джон Поллак. По легенде, он энтомолог, который собирается отправиться на Суматру ловить бабочек.