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Русские в Америке и американец в России: вспоминаем знаменитые отечественные фильмы

В 1980-х и 1990-х Америка стала розовой мечтой советской молодежи: Голливуд, «Диснейленд», сверкающие в лучах яркого солнца небоскребы, хрустящие доллары, вожделенные джинсы, жвачка и «дух свободы» представлялись многим в тонущем «Титанике» СССР вершиной развития цивилизации. Для советского кинематографа этот период стал переломным в прямом смысле этого слова: отлаженная индустрия уходила в лету, а на ее место приходило перестроечное и постперестроечное кино. Порой режиссеры перемещали недавнего советского человека в тот самый новый мир, который на проверку оказывался не таким уж и лучезарным. MIR24.TV вспомнил советские и российские фильмы про русских в Америке и американцев в России.

Русские в Америке и американец в России: знаменитые отечественные фильмы
© Мир24

Смотрите на телеканале «Мир» в пятницу, 28 апреля, в 18:50 х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (сатирическая комедия, СССР, 1992). Режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий Харатьян, Келли МакГрилл, Андрей Мягков, Михаил Кокшенов, Юрий Волынцев и др. В 22:10 смотрите х/ф «Дежа вю» (комедия, криминальный фильм, СССР, Польша, 1989). Режиссер: Юлиуш Махульский. В ролях: Ежи Штур, Владимир Головин, Войцех Высоцкий, Галина Петрова, Николай Караченцов и др. В субботу, 29 апреля, в 00:10 – х/ф «Американская дочь» (комедия, Россия, 1995). Режиссер: Карен Шахназаров. В ролях: Владимир Машков, Элисон Уитбек, Мария Шукшина, Армен Джигарханян, Стивен Эпп и др.

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«Брат-2» (2000 год)

Один из немногих примеров кино про русских в США, которое не скатилось в фарс и, более того, стало культовым – это картина Алексея Балабанова «Брат-2». Новый русский герой Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего отправляется за океан, чтобы помочь брату погибшего товарища, хоккеисту НХЛ, разрешить финансовые проблемы, а именно – разобраться с кабальным контрактом, заключенным с воротилой Ричардом Мэннисом, который крышует спортсмена от украинской мафии в Нью-Йорке. Погибший товарищ – больше чем просто друг, они вместе воевали в Чечне.

В фильме Алексея Октябриновича Америка предстает вовсе не сияющим градом на холме: Данила, выглядящий на фоне современных американских городов натурально, как медведь с балалайкой, встречает там бандитов всех мастей, сутенера, чернокожих бомжей и русскую проститутку Дашу. Боевик вышел в прокат в 2000 году и не отбил затрат: производство стоило более миллиона долларов, прокат собрал 600 тысяч. Тем не менее если спросить: «Назовите самый известный фильм про 90-е» – большинство вспомнит именно дилогию про Данилу Багрова.

«Американская дочь» (1995 год)

На стыке 1980-х и 1990-х Карен Шахназаров создал ряд фильмов, просматривая которые сегодня, физически ощущаешь дух эпохи: веяние перемен, переосмысление, крах представлений о жизни и старых ценностей при отсутствии картины будущего. Это «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988), «Цареубийца» (1991), «Сны» (1991). Один из фильмов этого периода – «Американская дочь», причем картина отчасти автобиографична.

Сюжет таков: главный герой летит в США, чтобы забрать дочь, которую бывшая жена несколько лет назад вывезла в Америку без его согласия. Он обнаруживает бывшую супругу состоятельной замужней американкой, а дочь – взрослой, не говорящей по-русски, но по-прежнему любящей отца. Алексей (Владимир Машков) и Аня (Эллисон Уитбек) решают бежать в Россию через Мексику, они пускаются в путешествие через всю Америку и встречают по дороге множество людей, готовых помочь… Так и вторая жена Шахназарова Елена Сетунская в 1989 году сбежала из СССР в США с их общей дочерью Анной. Режиссер 20 лет не видел дочь, но, когда она вернулась в Москву, отношения не заладились.

«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992 год)

Кто бы мог подумать, что Леонид Гайдай, режиссер таких фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», снимет в финале жизни картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В один сюжет упаковали США и Россию, Одессу и Брайтон-Бич, КГБ и ЦРУ, не обошлось без русской мафии, смазливого главного героя в исполнении Дмитрия Харатьяна (агент КГБ Федор Соколов) и даже похищенного шейха.

Однако самое интересное, что есть в этой комедии, – это титры с благодарностью за помощь в организации съемок Дональду Трампу. Дело в том, что бизнесмен и 45-й президент США на тот момент владел развлекательным комплексом «Тадж-Махал», в котором проходили съемки сцен в казино.

«Ширли-мырли» (1995)

1990-е стали тем временем, когда даже мэтры отечественного кино вроде Леонида Гайдая и Владимира Меньшова ввязывались в довольно вульгарные проекты, а вместе с ними – и лучшие российские актеры. В 1995 году Меньшов представил фильм «Ширли-мырли». Сюжет крутится вокруг бандитов и не претендует на правдоподобность: по миру рассеяны братья-близнецы, которые не знают о существовании друг друга. Один стал цыганским бароном, второй – авторитетным вором и аферистом, третий – знаменитым дирижером, а действие закручивается вокруг гигантского алмаза «Спаситель России», добытого в Якутии при разработке кимберлитовой трубки «Бесперспективная».

По ходу фильма Вася Кроликов оказывается Изей Шниперсоном, дирижер женится на американке, алмаз обнаруживается в ведре с квашеной капустой. Причем тут Америка, спросите вы? Еще один брат-близнец обнаруживается в США: оказывается, в младенчестве его отнесли в американское посольство.

«Дежа вю» (1989)

1925 год, молодая страна Советов становится на ноги, а в США – «сухой закон». Мик Нич, он же Микита Ничипорук, оказывается стукачом, за что итальянская мафия приговаривает его к смерти. Ничипорук бежит в Одессу, где организовывает «великий самогонный путь» по побережью Северного Ледовитого океана из СССР в Америку. Но от мафии не уйдешь: за головой Ничипорука отправляется киллер польского происхождения Джон Поллак. По легенде, он энтомолог, который собирается отправиться на Суматру ловить бабочек.

Комедию «Дежа вю» снял польский режиссер Юлиуш Махульский, а роль киллера Поллака исполнил актер Ежи Штур, прославившийся ролью в фильме «Сексмиссия» (1983). Еще одна, знакомая россиянам роль Штура, – генерал Иволгин в комедии Романа Качанова «Даун Хаус» (2001). Большая часть «Дежа вю» действительно снималась в Одессе. Например, самогон гонят на самом деле в здании детской библиотеки в Книжном переулке.

Фильмы, Даун Хаус, Иван Васильевич меняет профессию, Бриллиантовая рука, Курьер, Титаник, Войцех Высоцкий, Стивен Эпп, Юлиуш Махульский, Келли Макгрилл, Элисон Уитбек, Юрий Волынцев, Федор Соколов, Данила Багров, Владимир Головин, Галина Петрова, Николай Караченцов, Сергей Бодров, Роман Качанов, Михаил Кокшенов, Андрей Мягков, Дмитрий Харатьян, Армен Джигарханян, Мария Шукшина, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Алексей Балабанов, Владимир Машков, Карен Шахназаров, Дональд Трамп, ЦРУ
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