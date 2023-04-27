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Мультфильмы из 25 стран покажут на фестивале "МультПрактика"

В конкурсной программе Международного Воронежского анимационного фестиваля "МультПрактика" будут участвовать 99 мультфильмов из 25 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Мультфильмы из 25 стран покажут на фестивале "МультПрактика"
© Кадр из фильма "Финник"

Всего на конкурс пришло 800 заявок из 78 стран.

Среди отобранных работ - пять полнометражных мультфильмов, 71 короткометражных анимационных фильмов и 23 серии анимационных сериалов.

На конкурс, в частности, прошли российские полнометражные фильмы "Альмандар из Альдермыша" режиссера Сергея Киатрова, "Забытое чудо" Андрея Колпина, "Кощей. Начало" Андрея Колпина, "Пушкин и..." Екатерины Гаврюшкиной, "Финник" Дениса Чернова.

В международный конкурс короткометражных анимационных фильмов прошли фильмы из Мексики, Бразилии, Аргентины, Ирана, Турции, Франции, Японии, Индии, Испании и др.

Жюри фестиваля возглавит иранский режиссер-аниматор Омид Хошназар.

Первый Международный анимационный фестиваль "МультПрактика" стартует в Воронеже 19 мая и продлится до 21 мая. Его организует анимационная студия "Воронеж" (бывшая Wizart Animation).

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