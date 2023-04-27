Кто сыграет в фильме "Финист. Первый богатырь"

В фильме "Финист. Первый богатырь" Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу -Ягу, а Кирилл Зайцев - Финиста
В Москве начались съемки сказочного блокбастера "Финист. Первый богатырь". Совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" снимается при поддержке Фонда кино.
Создатели картины решили расширить сказочную киновселенную и рассказать предысторию полюбившихся зрителю персонажей фильмов "Последний богатырь", "Последний богатырь. Корень зла" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы". На этот раз в центре сюжета - самый удалой и неотразимый богатырь Белогорья, Финист Ясный Сокол: все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки - просто заглядываются.
Трилогия "Последний богатырь" на сегодняшний день - главная сказочная франшиза в стране. Все три части находятся в десятке самых кассовых отечественных фильмов, а общий бокс-офис составляет более 5,5 млрд рублей.
А вот что рассказывают о картине на этапе начала съемок ее создатели.
Прямая речь:
Антон Златопольский, генеральный продюсер:
"Любви к сказкам, как известно, все возрасты покорны - наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино - и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки: ироничные, зрелищные, с тонким смыслом, веселые и многогранные. И сейчас мы счастливы приступить к новой совместной работе с Yellow, Black and White, вместе с нашими постоянными партнерами мы готовим зрителям сказочный подарок и с нетерпением ждем выхода "Финиста". Сценарий сразу подкупил нас увлекательными приключениями, новыми героями и прекрасным чувством юмора. Долгожданное продолжение "богатырской" саги будет эффектным и озорным - и у нас есть все основания предположить, что это будет новый хит!".
Кирилл Зайцев, актер:
"Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звездные и всегда позитивно настроенные партнеры - Федор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съемочная группа и блестящий режиссер Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие!".
Зритель познакомится с множеством новых персонажей. Вместе с Финистом в восточные земли отправятся его помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и помолодевшая Баба Яга (Юлия Пересильд).
Юлия Пересильд, актриса:
"Это мой первый опыт существования в таком жанре. Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке - это, конечно, мечта. Я - молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще - она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение".