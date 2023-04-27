Кто сыграет в фильме "Финист. Первый богатырь"

"Любви к сказкам, как известно, все возрасты покорны - наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино - и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки: ироничные, зрелищные, с тонким смыслом, веселые и многогранные. И сейчас мы счастливы приступить к новой совместной работе с Yellow, Black and White, вместе с нашими постоянными партнерами мы готовим зрителям сказочный подарок и с нетерпением ждем выхода "Финиста". Сценарий сразу подкупил нас увлекательными приключениями, новыми героями и прекрасным чувством юмора. Долгожданное продолжение "богатырской" саги будет эффектным и озорным - и у нас есть все основания предположить, что это будет новый хит!".