Триллер «Пункт назначения 6» запущен в разработку

Спродюсирует и напишет сценарий Джон Уоттс, отметившийся трилогией о Человеке-пауке с Томом Холландом.

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Почти через 12 лет после выхода на экраны пятой части франшизы «Пункт назначения» Warner Bros. объявила о запуске в работу шестого фильма. Поставят картину Зак Липовски и Адам Б. Стейн, сценарий напишет Джон Уоттс, он же выступит исполнительным продюсером.

Сюжеты киносерии «Пункт назначения» строятся вокруг инцидентов, связанных со смертью героев от того или иного несчастного случая. Картины отличаются эпичными сценами техногенных и природных катастроф. Ранее создатель первого фильма Джеффри Реддик сообщил журналистам, что шестой «Пункт назначения» не будет следовать привычной формуле франшизы, но, в целом, сохранит верность общей предпосылке.