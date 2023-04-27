Вышел трейлер российской эротической комедии "Отчаянная невеста"
Появился трейлер российской романтической / эротической комедии "Отчаянная невеста". Ролик представлен (18+) на канале сервиса KION.
Суть. Алисе (Анна Зайцева) - слегка за тридцать, и, потерпев очередную неудачу в любви, женщина понимает: последние пять лет жизни были потрачены впустую. Во всяком случае, на такую мысль ее натолкнула мама. В итоге Алиса заключает с ней пари - в течение года героиня должна найти мужа.
Будучи студенткой режиссерского факультета киношколы, Алиса решает снять фильм о своем будущем муже, но для начала ей нужно найти идеального кандидата, который бы соответствовал ее требованиям и одновременно был бы интересным персонажем с точки зрения киногеничности.
В других ролях - Василий Михайлов, Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Михаил Евланов, Екатерина Агеева. Спродюсировали проект люди, занимавшиеся "Физруком" и "Полицейским с Рублевки".
Премьера - 4 мая.