Вышел трейлер российской эротической комедии "Отчаянная невеста"

Суть. Алисе (Анна Зайцева) - слегка за тридцать, и, потерпев очередную неудачу в любви, женщина понимает: последние пять лет жизни были потрачены впустую. Во всяком случае, на такую мысль ее натолкнула мама. В итоге Алиса заключает с ней пари - в течение года героиня должна найти мужа.