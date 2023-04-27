$81.56-0.0790.20+0.06

Вышел трейлер российской эротической комедии "Отчаянная невеста"

Появился трейлер российской романтической / эротической комедии "Отчаянная невеста". Ролик представлен (18+) на канале сервиса KION.

Суть. Алисе (Анна Зайцева) - слегка за тридцать, и, потерпев очередную неудачу в любви, женщина понимает: последние пять лет жизни были потрачены впустую. Во всяком случае, на такую мысль ее натолкнула мама. В итоге Алиса заключает с ней пари - в течение года героиня должна найти мужа.

Будучи студенткой режиссерского факультета киношколы, Алиса решает снять фильм о своем будущем муже, но для начала ей нужно найти идеального кандидата, который бы соответствовал ее требованиям и одновременно был бы интересным персонажем с точки зрения киногеничности.

В других ролях - Василий Михайлов, Юлия Ауг, Игорь Черневич, Пьер Бурель, Михаил Евланов, Екатерина Агеева. Спродюсировали проект люди, занимавшиеся "Физруком" и "Полицейским с Рублевки".

Премьера - 4 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий