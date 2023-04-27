На экранах онлайн-кинотеатров появилась новая "Война миров"

Еще до лета далеко, а киносети уже предлагают "летний репертуар". Так именуют фильмы, не отягощенные мыслью и разумным действием, - те, что "не грузят": в летнюю расслабуху не до серьезного искусства. Нужны простейшие эмоции: если не смех (он теперь в дефиците), то пароксизмы животного страха. Нужны, короче, условные рефлексы в зале. А попкорн и сами купят в фойе.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В этом году расслабуха особенно расслабленная: мировые мейджоры нас покинули, идут фильмы второго ряда. Вот еще один уже в репертуаре стрим-платформ.

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На темы "Войны миров" Герберта Уэллса о вторжении марсиан кино импровизировало какое-то невообразимое количество раз. Были фильмы, телепостановки, сериалы, даже мюзикл. Засветился и Стивен Спилберг, у него семью спасал Том Круз, но без особого успеха у зрителей (2005). Была и "Война миров Z" (2013) с Брэдом Питтом. Новая британская экранизация "Война миров. Вторжение" побила все рекорды того, что зовут тупостью.

Во всех фильмах из романа Уэллса берется только исходная точка: на Землю прилетает эскадрилья марсианских кораблей и оттуда десантируются гигантские спрутоподобные чудища на треногах, испепеляющие все живое огнеметами.

На этот раз авторы - режиссер Джунаид Сайед, написавший сценарий вместе с Томом Джолиффом и на его основе снявший свой первый полнометражный фильм. Все происходит в наши дни, и трое студентов-астрономов - чернокожий Олигви (Альхаджи Фофана), смышленая Ханна (Лара Лемон) и парень, которому авторы даровали обязывающее имя Герберт Уэллс (Сэм Гиттинс), гонят на велосипедах по лесным дорогам к месту, где, по слухам, упал метеорит. На вырывшей небольшую ямку гигантской глыбе четко видно подобие лепесткового фотозатвора, но ребята только слегка озадачены непривычной конфигурацией слетевшего с небес камня. Здесь же их педагог - доктор Стинт (Кэти ДеКауто) - крупный специалист по метеоритам, ибо при самых устрашающих обстоятельствах она хранит строго научную невозмутимость.

Из раскрывшегося метеорита являются неплохо сгенерированные уэллсовские спруты на ходулях, испепеление народа дано на пределе возможностей современных GGI. Ребятам удается спастись, и начинаются их приключения авторства уже Сайеда-Джолиффа. Так как режиссер фильма признанный мастер по визуальным эффектам таких шедевров, как "Интерстеллар" или "Тор-2: царство тьмы", то самое впечатляющее в его новинке - зрелища устрашающих треног, буйствующих на фоне кровавого неба.

Что еще действительно западает в душу - это иллюстрация к сегодняшним страхам остаться без современных средств связи. Внезапно вырубаются интернет, спутниковая связь, телевидение, и нет никакой информации из внешнего мира. Холодеешь при одной мысли об этом, хотя ни интернета, ни мобильников не знали еще недавние наши предки - и ничего, жили.

Что реально западает в душу - это иллюстрация к нашим страхам остаться без современных средств связи, холодеешь при одной мысли об этом

Остальные ужасы в фильме менее ужасны. Хотя теоретически кошмарны: марсиане истребили целый взвод, от него остался только оглушенный событиями артиллерист Бен (Лео Стаар), который сыграет в сюжете важную роль, не раз принимая удар на себя. Сюжет развивается странно: львиную дозу метража займет свихнувшийся падре - священник, возомнивший себя вестником божьим (Винсент Риган). Свихнуться тут немудрено, объяснит он: Бог забрал у него сразу жену, сына, дочь "и прочие смертные излишества". Эта сюжетная линия докажет, что свихнувшийся священник опаснее марсиан, но оборвется, никуда не приведя.