Родригес может снять продолжение «Алиты: Боевой ангел»

Один из самых известных голливудских продюсеров Джон Ландау заявил, что совсем недавно начал переговоры о съёмках продолжения фильма «Алита: Боевой ангел». Он отметил, что уже успел встретиться с режиссёром первой части Робертом Родригесом и актрисой Розой Салазар, которая сыграла главную роль в первом фильме.

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В детали разговоров Ландау вдаваться не стал, однако подметил, что они «прошли хорошо». Судя по всему, сторонам удалось прийти к некому соглашению, однако официального подтверждения от кинокомпании 20th Century Studios пока не было.