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Ксения Собчак поделилась рассуждениями о жанре байопик и посоветовала 5 фильмов-биографий реальных людей

Жанр байопик смело можно отнести к одним из самых мотивирующих и оскароносных в мировом кинематографе. Рассуждениями о поучительных и захватывающих историях жизни реальных людей, решила поделиться Ксения Собчак, опубликовав попутно свой топ-5 фильмов обязательных для просмотра.

Собчак посоветовала 5 фильмов-биографий реальных людей
© Eva.ru

Фильмы байопики показывают зрителям захватывающие внимание и мотивирующие истории из жизни реальных людей. Биографические картины удивительным образом демонстрируют важнейшие этапы становления личностей своих героев. Но, если за ростом одних персонажей хочется наблюдать, то о других нет желания и вспоминать. И как тогда выбрать качественный байопик? Прислушаться к мнению Ксении Собчак.

«Хочется к вечеру порассуждать о жанре байопика — биографий реальных людей. Какими они должны быть?»,

— задалась вопросом Собчак.

«Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина

Если относиться к кино как к искусству, в центре которого интересный герой, действующий среди красивой картинки, то этот трёхчасовой британский фильм о разведчике и диверсанте Лоуренсе — идеальное его выражение. В меру историчный, в меру приключенческий, в меру ориенталистский — всё работает на то, чтобы нам было интересно следить за главным героем.

«Скрытые фигуры» Теда Мелфи

История американской космической программы глазами чернокожих женщин-аналитиков. Тот случай, когда внимание в байопике уделяется не супергероям, а рядовым, но реальным участникам. Прошло достаточно времени, и уже вклад и роль каждого взвешена на весах времени.

«Социальная сеть» Дэвида Финчера

Не первый, но классный пример в своём жанре, когда байопик не отличим от актуального журналистского расследования. Да, не нужно ждать десятилетий, байопик может и не иметь ясной точки — важнее, что через реального человека можно нащупать нерв времени.

«Зеркало» Андрея Тарковского — когда собственная жизнь становится материалом для режиссерского высказывания и из последнего в подобном жанре — Ксения советует «Руку Бога» Паоло Соррентино.

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