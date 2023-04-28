По «Винни-Пуху» снимут еще один фильм для взрослых

Кинокомпания Boat Rocker Studios объявила о работе над новым сериалом по вселенной «Винни-Пуха». Это будет картина с рейтингом R (для зрителей старше 17 лет), в которой авторы планируют переосмыслить многие элементы франшизы.

По сюжету уже взрослый Кристофер Робин живёт где-то в заброшенном доме в Нью-Йорке, пытается справиться с возрастным кризисом и видит странных говорящих животных из-за своего психического состояния. Режиссёром пилотного эпизода выступит Конрад Вернон , один из авторов «Шрека 2». Сценаристом станет начинающий автор Чарли Кесслеринг.

Лента о взрослом Кристофере Робине стала возможна в том числе благодаря тому, что «Винни-Пух» в 2021 году стал общественным достоянием. Это значит, что любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права. Ранее по этой же причине в прокат поступил хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд».