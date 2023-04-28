7 сериалов со зрелищными спецэффектами

Зомби, космос, параллельные вселенные, постапокалипсис - уже много десятилетий копилка мировой культуры пополняется фантастическими историями. К выходу второго сезона сериала "Сергий против нечисти" онлайн-кинотеатр KION выбрал семь фантастических сериалов для просмотра в выходные.

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"Черное зеркало" (2011-...)

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Главный сериал-антиутопия прошлого десятилетия, который здрвствует и по сей день. Его куратор Чарли Брукер вместе с командой сценаристов показывает, как технологии в ближайшем будущем могут захватить нашу жизнь. Например, в проекте появился эпизод о социальном рейтинге в интернете, собаках-роботах Boston Dynamics, шлемах-VR и других вещах, уже ставших частью настоящего.

"Сергий против нечисти: Шабаш" (2023)

Во втором сезоне Сергий воссоединяется со следователем Катей Земцовой, причина тому - загадочные убийства и похищения людей. Кто-то, дышащий огнем, похищает девушек посреди Москвы, а другой, пробивающий человеческие тела одним ударом, ненавидит беспорядок.

"Счастье" (2021)

Сериалы о странных вирусах актуальны в настоящем, а в "Счастье" показан необычный взгляд на эпидемию. По всему миру сообщают о необычной болезни, притупляющей человеческое сознание и делающей ее носитетей агрессивными. За права зараженных борются люди по всему миру, полиции вместе с учеными приходится нести на себе тяжелую ношу социальной ответственности.

"Акудама Драйв" (2020)

Не в том месте, не в тот час - это все про обычную девушку, оказавшуюся около тюрьмы. Взломом охраняемого здания занимаются наемные убийцы группировки "Акудама", поэтому девушке приходится прикинуться одной из них. Она берет никнейм Мошенница. К её несчастью, все Акудама попадают в ловушку и становятся послушными игрушками тайного манипулятора.

"Хранители" (2019)

Ремикс оригинального комикса Алана Мура, на основе которого Зак Снайдер снял полнометражный фильм. В альтернативной вселенной в штате Оклахома образовалась группировка "Седьмая кавалерия", борющаяся за власть над регионом с полицией. После одной из стычек правоохранительные органы обязали носить маски - так появился отряд Мстителей.

"Поезд" (2020)

Со До Вон (Юн Щи Юн) - детектив в полиции, занимающийся делами серийных убийц. Его жизнь меняется после того, как его девушка стала одной из жертв. Тогда он приобрел способность перемещаться между двумя параллельными мирами, пресекать преступность в обоих измерениях и спасать своих близких.

"Мир Дикого Запада" (2016-2022)