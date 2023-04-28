Он не только гениальный и безумный предприниматель, но и большой поклонник массовой культуры.

Илон Маск не только самый богатый человек на Земле и талантливый бизнесмен. Он один из самых ярких медиаменеджеров в мире.

Маск генерирует обсуждаемые инфоповоды о себе и своих компаниях чуть ли не каждый день, вызывая недоумение у миллионов людей. Но, помимо этого, Илон нередко светится в киноблокбастерах, сериалах и даже мультфильмах. Сегодня рассказываем о 10 ярких камео великого мечтателя, инженера и бизнесмена.

Илон Маск в фильме «Железный человек 2» (2010)

Илон Маск вообще-то полноценный персонаж киновселенной Marvel. В 2010 году он сыграл самого себя в «Железном человеке 2».

Камео Илона длится 20 секунд. В отрывке Маск встречает героиню Пеппер Поттс, которую играет Гвинет Пэлтроу, и Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего. Илон сообщает Тони, что у него есть «идея электрического самолёта».

Тут нельзя не напомнить, что образ дерзкого миллиардера-технаря Тони Старка в киновселенной Marvel во многом вдохновлён Илоном Маском. В комиксах Старк до появления фильмов был всё же немного другой.

Видео доступно на YouTube-канале spillincokes. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Илон Маск в фильме «Мачете убивает» (2013)

В фильме «Мачете убивает» Илона Маска можно увидеть ближе к финалу. Главному герою в исполнении харизматичного и внешне сурового Дэнни Трехо предлагают отправиться в космос на ракете SpaceX, чтобы покончить с миллиардером Возом, которого играет Мэл Гибсон. Это, можно сказать, был задел на фильм «Мачете в космосе», который так и не увидел свет.

В камео Маск жмёт руку Мачете, желая герою удачи. Автор «Мачете убивает» Роберт Родригес признавался, что персонаж злого миллиардера Воза частично основан на Маске, добавив, что он хотел превратить злодея в фаната «Звёздных войн» после встречи с Маском на одной из голливудских вечеринок.

Видео доступно на YouTube-канале elongmedia. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.

Илон Маск в фильме «Превосходство» (2014)

Маск всего на пару секунд засветился в научно-фантастическом триллере «Превосходство» с Джонни Деппом в главной роли. Его можно увидеть на конференции по искусственному интеллекту. На ивенте персонаж Пола Беттани — Макс Уотерс — рассказывает, как можно использовать ИИ для спасения жизней.

На самом деле, Маск большой сторонник ИИ. Он помог основать OpenAI в 2015 году и разработал системы искусственного интеллекта для автомобилей Tesla. Илон уже создаёт умных многофункциональных роботов и недавно анонсировал свой ИИ — TruthGPT. Хотя раньше миллиардер заявлял, что искусственный интеллект — «самая серьёзная экзистенциальная угроза» для всего человечества.

Видео доступно на YouTube-канале cyberspacepirate. Права на видео принадлежат Summit Entertainment.

Илон Маск в мультсериале «Южный Парк» (с 1997)

Маск дебютировал в камео в мультсериале «Южный Парк» в 2014 году. В эпизоде под названием «Инвалидка» глава Tesla бросает вызов владельцу нового формата такси под названием «Инвалидка». По сюжету Маск покупает у Тимми этот бизнес за $ 2,3 млрд.

Маск также отметился в эпизоде 2016 года под названием «Только для членов», в котором он проводит тур по SpaceX и не даёт Баттерсу сбежать на Марс. Миллиардер также появился в двух других эпизодах: в «Не смешно» и «Конце сериализации, какой мы её знаем».

Видео доступно на YouTube-канале South Park Clips. Права на видео принадлежат South Park Studios.

Илон Маск в мультсериале «Симпсоны» (с 1989)

Илон не мог не отметиться и в культовом анимационном шоу «Симпсоны». Он впервые появился в знаменитой мультвселенной в 2015 году в эпизоде «Маск, упавший на Землю». В этой серии мультяшный Маск приземляется на своём космическом корабле на заднем дворе семейства Симпсонов.

На протяжении всего эпизода Гомер вдохновляет Илона на создание новых изобретений, но в итоге миллиардер сеет хаос, пытаясь сделать Спрингфилд городом будущего — с беспилотными автомобилями и другими технологическими новшествами. Его амбициозные и дорогостоящие идеи провоцируют массовые сокращения простых живых работяг.

В конце серии Маск улетает на своём звездолёте из Спрингфилда под знаменитую песню Starman Дэвида Боуи. Илон не раз говорил, что полюбил «Симпсонов» ещё в школе. И он не был против, чтобы авторы немного поглумились над его личностью.

Видео доступно на YouTube-канале Bag of Bones. Права на видео принадлежат 20th Television.

Илон Маск в «Теории большого взрыва» (2007-2019)

Маск также признавался в любви к нашумевшему сериалу «Теория большого взрыва», в котором рассказывается о жизни молодых учёных-гиков. Илон засветился в шоу в 2015 году в эпизоде «Платоновская перестановка».

В короткой сцене Ховард, которого играет Саймон Хелберг, встречает Маска в бесплатной столовой, где Илон моет посуду. Оба персонажа связаны любовью к космическим путешествиям, и Ховард умоляет миллиардера усыновить его или взять с собой в путешествие на Марс.

Видео доступно на YouTube-канале TVPhuman. Права на видео принадлежат Warner Bros. Television.

Илон Маск в сериале «Детство Шелдона» (с 2017)

Илон также засветился в «Детстве Шелдона» — это приквел «Теории большого взрыва», в котором рассказывается о детстве харизматичного, но при этом замкнутого, гиканутого и острого на язык Шелдона Купера.

Маск появляется в эпизоде «Патч, модем и зантак», где Шелдон предлагает идею многоразовой ракеты своему учителю в начальной школе. Но педагог её отвергает. В камео Маск сидит и читает записи Шелдона. По легенде этой серии, глава SpaceX смог посадить ракету Falcon 9, используя идеи из школьной тетради Шелдона.

Видео доступно на YouTube-канале Samarth Kagdiyal. Права на видео принадлежат Warner Bros. Television.

Илон Маск в фильме «Люди в чёрном: Интернэшнл» (2019)

Илон Маск буквально на пару секунд появился в фильме «Люди в чёрном: Интернэшнл». Его можно заметить на экране наблюдения в штаб-квартире ЛВЧ. Система идентифицирует Маска как представителя инопланетной расы наккадан.

Певица Ариана Гранде и актёр и рэп-артист Дональд Гловер также появляются в этой сцене на экране системы наблюдения за пришельцами.

Видео доступно на YouTube-канале MGIC MEDIA. Права на видео принадлежат Sony Pictures Releasing.

Илон Маск в мультсериале «Рик и Морти» (с 2013)

Илон Маск не мог обойти стороной лютейший и очень популярный мультсериал «Рик и Морти», в котором рассказывается о сюрреалистичных приключениях безумного учёного Рика и его внука Морти. Маска можно лицезреть в третьей серии четвёртого сезона.

Илон в эпизоде играет альтернативную версию самого себя, которую зовут Илон Туск. В отличие от оригинального Маска, у Туска очень длинные клыки на нижней челюсти.

Маск — давний фанат «Рика и Морти» и близкий друг создателей Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Совсем недавно он выступил в защиту Ройланда, которого исключили из шоу после обвинения в домашнем насилии, но в итоге полностью оправдали.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Илон Маск в фильме «Почему он?» (2016)

В комедии «Почему он?», в которой снялись Джеймс Франко, Брайан Крэнстон и Зои Дойч, Маск появляется в роли самого себя на вечеринке, на которой также есть эпизодическая роль у одного из лучших диджеев и музыкальных продюсеров мира Стива Аоки.

В этой сцене персонаж Крэнстона по имени Нед заводит разговор с Маском в баре. Глава Tesla спрашивает у Неда, занимается ли тот «автомобильным бизнесом».

Видео доступно на YouTube-канале Jayant. Права на видео принадлежат 20th Century Fox.

Маск также нередко появляется в массе вечерних шоу и в подкастах, которые смотрят и слушают миллионы зрителей. Он целых два раза становился гостем подкаста Джо Рогана — самого популярного подкаста в мире. Ещё его можно увидеть в различных документалках про космос. Например, в «Возвращении в космос» 2022 года от Netflix.