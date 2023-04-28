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Фильм «Питер Пэн и Венди» вышел в онлайне

Сегодня на сервисе Disney+ состоялась премьера фильма «Питер Пэн и Венди». К сожалению, онлайн-кинотеатр Disney не работает в России, поэтому посмотреть проект официально в стране нельзя.

Сюжет картины посвящён девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд.

Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони, Эвер Андерсон и Джуд Лоу. Режиссёром ленты выступил Дэвид Лоури.

Фильм сразу приняли неоднозначно, поскольку роль феи Динь-Динь исполнила темнокожая актриса. В оригинале фея была со светлой кожей.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

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