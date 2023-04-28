Netflix опубликовал новые кадры "Короны"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры шестого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье. На одном из фото представлены актеры Эд Маквей и Мег Беллами, сыгравшие принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время обучения в Университете Сент-Эндрюс в 2001 году. В кадре они держатся за руки. "Эд и Мэг снимали сцены для предстоящего сериала в Сент-Эндрюсе, Шотландия, наслаждаясь некоторыми реальными местами, которые их персонажи часто посещали 20 лет назад", - говорится в анонсе Netflix. Лютер Форд сыграет принца Гарри. В этом же сезоне молодые актеры Руфус Кампа и Флинн Эдвардс сыграют роли Уильяма и Гарри соответственно. Новый сезон британского телехита будет посвящен зарождению романтических отношений принцессы и принца Уэльских, которые возникли между ними во время их обучения в колледже Сент-Эндрюсс в 2001 году. Премьера сериала "Корона" состоялась в 2016 году. Проект рассказывает о британской королевской семье, шестой сезон выйдет осенью 2023 года. Эпизоды шестого сезона станут финальными для сериала.