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Фильм «Воланд», экранизацию романа Булгакова, переименовали в «Мастер и Маргарита»

В 2018 году стало известно о существовании фильма «Воланд» — драматической картины Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Создатели ленты эксклюзивно для «Кинопоиска» показали свежий тизер.

Вместе с этим было сделано одно заявление — ленту переименовали, теперь она называется как роман Булгакова — «Мастер и Маргарита».

Решение изменить название продюсер продакшен-компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян объяснил желанием «объединить силу и дух романа с историей, которую мы хотим рассказать зрителям в нашем фильме».

После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым.

Дату выхода фильма «Мастер и Маргарита» не раскрыли, но премьера должна состояться в этом году.

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