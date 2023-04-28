Прошла премьера фильма о русской культуре, победившего в "Знании.Кино"

Состоялась премьера фильма о русской культуре, победившего в конкурсе "Знание.Кино"
В студии Российского общества "Знание" 27 апреля прошла премьера документального фильма Данила Мотина "Краткая история русской культуры", сообщили в пресс-службе общества.
Премьерный показ открывал режиссер картины. Данила Мотин поблагодарил общество "Знание" и Институт развития интернета (ИРИ) за возможности для реализации своей идеи.
"Фильм Данила - это пример того, как можно сделать красиво и увлекательно произведение на актуальную, нужную российскому обществу тему прямо сейчас. Он показывает нашу уникальность. В нем рассказывается, как Россия вбирала в себя традиции разных культур, как формировала свою идентичность, дарила миру выдающихся людей. И то развитие, которое получил фильм у партнеров, подтверждает, что в рамках проекта Знание.Кино создается качественный просветительский проект", - подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
"Краткая история русской культуры" - это документальный фильм с элементами анимации, охватывающий эпохи от Крещения Руси до нынешнего времени. В проекте упоминаются свыше 208 фамилий артистов, художников, писателей, поэтов, режиссеров, меценатов и других людей, внесших свой вклад в развитие российских культуры и искусства.
Данила Мотин 25 января во время встречи президента РФ Владимира Путина со студентами лично рассказал главе государства о своем проекте и предложил интегрировать документальные фильмы в образовательный процесс. Путин одобрил идею и поручил ответственным министерствам рассмотреть вопрос об оказании поддержки победителям проекта Российского общества "Знание".
В 2022 году сценарий фильма вошел в число победителей конкурса в рамках всероссийского просветительского проекта "Знание.Кино" и впоследствии получил поддержку ИРИ. Сейчас фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и "Кинопоиск", аудиоверсия с 27 апреля доступна эксклюзивно в HiFi-стриминге "Звук".