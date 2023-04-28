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2 часа назад

Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" собрал более $900 млн в мировом прокате

Газета.Ruиещё 1

Приключенческий фэнтези-комедийный мультфильм «Братья Супер Марио в кино», основанный на серии видеоигр о сантехниках Марио и Луиджи, заработал $901,2 млн в мировом прокате. $444 млн картине принес домашний североамериканский регион, еще $457,2 млн картина заработала за рубежом, пишет Deadline.

"Братья Супер Марио в кино" собрал более $900 млн в мировом прокате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает издание, преодоление отметки в $1 млрд — лишь вопрос времени, учитывая, что на этой неделе прокат фильма начнется еще в двух странах: Южной Корее и Японии.

На данный момент «Братья Супер Марио в кино» носит статус самого кассового фильма 2023 года — как в мировом, так и в домашнем (американском) прокате, — а также одного из самых успешных мультфильмов последних лет (он уступает прошлогодней картине «Миньоны: Грювитация», взявшей $940,5 млн). Кроме того, «Братья Супер Марио в кино» стали самой прибыльной киноадаптацией видеоигры в истории, обогнав ленты «Варкрафт» ($439 млн) и «Покемон. Детектив Пикачу» ($433.2 млн).

Фильмы,Варкрафт,
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