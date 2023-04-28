$80.51-1.0588.37-1.83

Режиссер "Мстителей" предрек появление конкурентных ИИ-фильмов в течение пары лет

Джо Руссо, режиссер фильмов "Мстители" и "Капитан Америка", поделился своими мыслями о будущем технологии искусственного интеллекта и о том, как она может революционизировать киноиндустрию, во время сессии вопросов и ответов на фестивале в Шотландии.

Режиссер "Мстителей" предрек появление конкурентных ИИ-фильмов
© Ferra.ru

Руссо считает, что ИИ сможет генерировать фильмы с постоянно развивающимися сюжетами в любой форме медиа и даже заменять лица актеров на лица зрителей. В ближайшем будущем зрители смогут попросить платформу ИИ на своем стриминговом сервисе создать фильм с их фотореалистичным аватаром и известным актером в определенном жанре в зависимости от их настроения. Затем ИИ создаст 90-минутную историю с диалогами, имитирующими голос зрителя, в результате чего фильм будет создан специально для него, рассказал режиссер.

Руссо прогнозирует, что в течение двух лет ИИ сможет создавать фильмы, неотличимые от настоящих. Однако и Руссо, и Дональд Мастард, ведущий креативный директор Epic Games, подчеркнули, что ИИ все равно придется контролировать и давать соответствующие указания человеку.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий