Режиссер "Мстителей" предрек появление конкурентных ИИ-фильмов

Джо Руссо, режиссер фильмов "Мстители" и "Капитан Америка", поделился своими мыслями о будущем технологии искусственного интеллекта и о том, как она может революционизировать киноиндустрию, во время сессии вопросов и ответов на фестивале в Шотландии.

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Руссо считает, что ИИ сможет генерировать фильмы с постоянно развивающимися сюжетами в любой форме медиа и даже заменять лица актеров на лица зрителей. В ближайшем будущем зрители смогут попросить платформу ИИ на своем стриминговом сервисе создать фильм с их фотореалистичным аватаром и известным актером в определенном жанре в зависимости от их настроения. Затем ИИ создаст 90-минутную историю с диалогами, имитирующими голос зрителя, в результате чего фильм будет создан специально для него, рассказал режиссер.