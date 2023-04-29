Пошли на «Вызов»: как Юлия Пересильд обошла Тома Круза

«Вызов» (12+), премьера которого состоялась на днях, стал первым фильмом в мировом кинематографе, снимавшимся на борту настоящей космический станции. В этом плане отечественным киношникам удалось обойти даже Тома Круза с Илоном Маском.

В своё время Том Круз планировал отправиться в космос для съёмок нового фильма. Предполагалось, что на корабле, принадлежащем Илону Маску, его доставят на международную космическую станцию. Круз даже собирался выходить в открытый космос. Но до съёмок дело так и не дошло.

И первым представителем мирового кинематографа, оказавшимся на космической орбите, стала российская знаменитость Юлия Пересильд.

Актрису на главную роль выбирали на открытом конкурсе. Достаточно было только прочитать монолог Татьяны из «Евгения Онегина» и пройти медицинскую проверку. По некоторым сведениям, в числе фавориток оказались актриса Светлана Ходченкова, балерина, фитнес-тренер и даже профессио­нальный лётчик. Но авторы остановили свой выбор на Юлии Пересильд.Актёра на главную мужскую роль подбирали уже под Юлию. Им стал Милош Бикович.

По сюжету героиня – врач-нейрохирург – летит на орбитальную станцию, чтобы сделать там одному из космонавтов экстренную операцию на сердце.

На станцию вместе с Пересильд отправился и режиссёр картины Клим Шипенко. В космосе они провели 12 дней.

«Главное открытие, которое я сделал благодаря съёмкам, – что можно при участии пяти человек снять фильм в космосе. Конечно, нашему полёту предшествовала долгая подготовка, но на МКС работала команда из пяти человек», – поделился Клим Шипенко.

Сами космонавты к съёмкам на МКС поначалу отнеслись настороженно. Всё-таки станция – это научная лаборатория, а не киноплощадка.

Однако в итоге съёмки были организованы настолько грамотно, что не помешали работе экипажа. Его членам, правда, пришлось выступить в качестве статистов.

«Конечно, мы не профессиональные актёры, мы – космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре так, как просил Клим и как умеет Юля. Но их опыт нам помог, надеюсь, что мы достойно проявили себя в кадре», – поделился лётчик-космонавт Герой РФ Олег Новицкий.

Вообще, космическая общественность изначально была настроена к съёмкам не слишком лояльно.