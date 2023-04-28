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Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»

Барбадосская певица Рианна озвучит героиню по имени Смурфетта в новом анимационном проекте о «Смурфиках», а также запишет саундтрек к мультфильму. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию IndieWire.

Рианна озвучит Смурфетту в новом мультфильме о «Смурфиках»
© Lenta.ru

Выход картины режиссеров Криса Миллера («Шрек», «Мадагаскар)» и Мэтта Лендона («Дневники няни») намечен на 14 февраля 2025 года.

Рианна рассказала, что участвовала в создании мультфильма во время беременности, а также выразила надежду на то, что озвучка Смурфетты «придаст ей крутости» в глазах ее детей.

«Участие в создании анимационного фильма было веселым приключением для меня... Я должна была включить воображение, показаться в своей пижаме на третьем триместре и стать синей оторвой», — поделилась исполнительница.

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