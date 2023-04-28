В России снимут фильм о герое мемов Ждуне

Российская студия «Наше кино» готовит полнометражную комедию для всей семьи, которая будет основана на популярном интернет-меме про Ждуна, который обрел популярность в 2016 году.
По словам продюсера, Максима Рогальского, персонаж будет создан с помощью компьютерной графики, в то время как другие герои будут сыграны настоящими актерами. Съемки фильма должны начаться осенью 2023 года под руководством режиссера Дмитрия Суворова, который ранее снял эротическую мелодраму «Непослушная».
Сюжет картины о Ждуне расскажет о пришельце с другой планеты, который встречает мальчика в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края, приехавшего на каникулы к бабушке с дедушкой. Съемки будут проходить в Москве и Абрау-Дюрсо, а релиз фильма намечен на весну-лето 2024 года. Заглавное фото: alexcheban