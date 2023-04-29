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Два китайских фильма стали лауреатами ММКФ

Это документальный фильм "В храме Шаолинь" и короткометражная картина "Всё".

Два китайских фильма стали лауреатами ММКФ
© Большая Азия

Лента "В храме Шаолинь" режиссера Сунь Хунюнь, получила Приз жюри Гильдии неигрового кино и телевидения.

А работа "Всё" режиссера Лу Хэлай стала обладателем "Серебряного святого Георгия" как лучший фильм конкурса короткометражного кино.

По сюжету, молодой человек по имени Кэда приезжает в город в поисках работы и знакомится с девушкой Лю Ян, которая может превращаться во что угодно. Вместе они начинают путешествовать между фантазиями и реальностью.

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