Два китайских фильма стали лауреатами ММКФ
Это документальный фильм "В храме Шаолинь" и короткометражная картина "Всё".
Лента "В храме Шаолинь" режиссера Сунь Хунюнь, получила Приз жюри Гильдии неигрового кино и телевидения.
А работа "Всё" режиссера Лу Хэлай стала обладателем "Серебряного святого Георгия" как лучший фильм конкурса короткометражного кино.
По сюжету, молодой человек по имени Кэда приезжает в город в поисках работы и знакомится с девушкой Лю Ян, которая может превращаться во что угодно. Вместе они начинают путешествовать между фантазиями и реальностью.